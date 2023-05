Ciudadano en la polis | Manteniendo la vista en el Septentrión

A la vanguardia legionaria que había tomado por asalto el campamento nómada, Cayo Lucio Aquilio la veía a lo lejos como el epicentro de un remolino en el desierto. Hastati, vélites y príncipes se sucedían en perfecta sincronía unos con otros, presentando un frente que los beduinos no podían romper. Ahí en el centro del campamento enemigo, parecían esos legionarios canis pugnax (molosos, perros de combate romanos) que no dejaban de morder ni soltar a su presa. En el maremágnum del combate, se distinguían los varios colores y motivos llamativos de los escudos con que se reconocían y podían agruparse en el caos de la lucha, los legionarios de una misma cohorte. Atronadores sonidos, secos, mezclados con gritos y chillidos ahogados se escuchaban en el momento en que el umbo (el centro, el “ombligo” del scutum) -esa protuberancia de hierro voluminosa y contundente- lo hacían chocar salvajemente los legionarios contra los cuerpos de los beduinos que se encontraban de frente, aplastando todo lo que golpeaban de estos amorreos, los “hombres al oeste del mar desierto”, que ahora los veían de cerca, extrañamente para ellos de piel clara, muy altos, muchos de ojos azules, narices curvas y barbas puntiagudas, revelando su estirpe semita.

Ciringite frontem! ¡Mantengan las posiciones! Bramaba Casio Galo Furio, un príncipe en funciones de optio que combatía en la tropa de asalto al lado del tribuno Sexto Virgilio Vero. Frontem allargate! ¡Ensanchen el frente!, gritaba desesperado al ver la lluvia de flechas con que los arqueros beduinos respondían al ataque. Más de cuarenta flechas vio que se clavaban en el escudo de su compañero Valerio Dentato, una hiriéndolo en el hombro y, sin embargo, repartía estocadas como si estuviera bebiendo y escanciando vino bueno con los amigos. Otros legionarios no tuvieron tiempo de cubrirse y las flechas se les clavaron en los ojos, en la cara o en la garganta. Es duro, pero en lo más cruento de la carnicería, no puedes detenerte a lamentarlo. Lanzas y tajos de los beduinos hacían caer a muchos romanos. “Nueve por uno”, decía para sus adentros Casio Galo, al suponer que cada legionario cobraba ahí, por su vida, nueve de las vidas de los beduinos.

Parte de la caballería nómada aparece, como reacción tardía a la incursión de la turma (caballería) legionaria. Son portentosos jinetes, pero parecen torpes y lentos puesto que no tienen la movilidad deseada, ya que combaten dentro de su propio campamento que ha sido tomado por asalto. Repellere equites! ("repeler caballos"), aúllan Sexto Virgilio, Casio Galo y otro príncipe, Marcio Justo, y los legionarios adoptan una formación en cuadro, hombro con hombro, con sus pilum sobresaliendo como lanzas en el hueco entre los escudos para soportar la carga de la caballería. De inmediato, la caballería nómada es recibida con un enjambre de lanzas y pilum de los vélites y de los príncipes. La caballería legionaria que acompaña el asalto, se separa por los dos flancos para presentarles combate y hacerlos salir del campo de batalla. Esa parte de la caballería nómada ahora persigue a la legionaria. El daño hecho por esos legionarios parecía obra de una legión entera.

Cayo había previsto destinar solo cuatro centurias de experimentados triarii a la vanguardia armada de asalto, dejando al grueso de ellos y del ejército legionario en la reserva, sin presentar combate todavía. Aciem loco movere! (¡retrocedan!), se escucha el grito del tribuno al mando de esa fuerza temeraria. A una señal de los portaestandartes situados atrás de las líneas del frente, vélites y príncipes retroceden ordenadamente y poco a poco van dando paso a la pequeña pero selecta fuerza de los triarii, que contienen la embestida enemiga y hacen posible el retroceso ordenado. Los veteranos triarii de mil batallas arremeten con furia y aplomo, conteniendo primero y arrasando después a las líneas de oposición beduinas. Los triarios causaban un impacto psicológico notable entre las filas beduinas. Desconcierto y temor al notar que los triarios estaban mejor armados y protegidos que los demás legionarios, amén que era notoria su veteranía y experiencia en combate que se reflejaba en métodos de lucha desconocidos para ellos. Cneo Rufo Propercio, triario de innumerables batallas y su amigo Paulo Cornelio Flavio, mientras avanzaban hacia la línea del frente, comentaban con una sonrisa cómplice: “ad triarios redisse”, (“a los triarios hemos llegado”), como todos sabían que se decía en Roma cuando se llegaba a una situación sumamente desesperada. Un paso de la línea triaria, un golpe de lanza, un beduino abatido. Pese al griterío, a los cuerpos sin vida y a la polvareda, los triarios no lanzan tajos a diestra y siniestra. Cada golpe de los gladius (espadas) triarios como si fueran máquinas coordinadas de mil brazos, resulta un enemigo caído.

De pronto, un movimiento envolvente de la formidable caballería beduina intenta rodear al contingente de legionarios que todavía se retiraba ordenadamente del campamento enemigo. La caballería legionaria destinada al asalto no se ve por ninguna parte. Cayo Lucio, quien cabalgaba nervioso a distancia de la trifulca y en paralelo al resto del ejército en reserva, ve la maniobra con asombro. Décimo le grita: ¡Van a rodearlos! ¿Mandamos caballería, tropas? Para ese momento, Cayo ya cabalgaba veloz hacia el centro, donde se encontraban sus hombres. Una capa, una lorica segmentata (armadura con bandas metálicas de hierro) y una cresta roja se veía a lo lejos, como una línea de fuego a punto de encontrar lo que va a consumir. Cayo Lucio, a pocos metros de la vanguardia legionaria, baja del caballo y corre gladius en mano para reunirse y formar con su legión. Codo a codo con triarios y príncipes, Cayo se coloca en un flanco, para luchar con jinetes nómadas e infantería por igual. El flanco resiste y Cayo se multiplica desesperadamente abatiendo enemigos. “Son muchos –piensa-, y aún no nos retiramos a una distancia segura”. Al sonido del choque de las espadas, de los gritos de dolor, de comer arena, de desaparecer entre esa muchedumbre mortífera, por la mente de Cayo –como un relámpago- pasa la conversación agradable que un día anterior tuvo con su amigo Décimo Iunio:

Estamos muy al norte de nuestra fortaleza de Adrou (Udruh), Décimo. No podemos retornar hacia el sur, donde los nómadas tienen la ventaja y más refuerzos. Debemos continuar hacia el norte. Qasr Abu Rukba, hacia donde nos dirigíamos en la campaña, está muy lejos, demasiado al norte. En lo más septentrional (lo más al norte), en Bostra, está la Legio III Cyrenaica y, más cercana para nosotros, todavía en el septentrio, está la fortaleza de Betthorus (al-Lajjun) en la llanura de Moab, al sur de Wadi Mujib (Wadi, término árabe que se utiliza para referirse a un valle o río extremadamente seco por el cual solo corre agua en la temporada de lluvias), donde se acuartela la Legio IV Martia. ¿Ves, Décimo? Seguimos recorriendo el septentrio, que para nosotros es la constelación de siete estrellas que contiene a Polaris, la Estrella Polar, referencia del Norte, de la orientación que buscamos en las estrellas. En esta región, los egipcios tienen una estrella que hace el mismo papel: la llaman la estrella Thuban, alfa del Dragón.

Aquí tengo, Décimo, un escrito de nuestro gran poeta Marco Anneo Lucano, hispano como el gran Trajano, que habla que no se debe seguir a cualquier astro que por su posición en el cielo puede engañar nuestros sentidos, sino al más brillante que se mantiene firme, como nosotros debemos acometer la empresa en que ahora estamos comprometidos:

Saepe labor maestus curarum odiumque futuri proiecit fessos incerti pectoris aestus, rectoremque ratis de cunctis consulit astris, unde notet terras, quae sit mensura secandi arquoris in caelo, Syriam quo sidere seruet aut quotus in Plaustro Libyam bene derigat ignis. Doctus ad haec fatur taciti seruator Olympi ‘signifero quaecumque fluunt labentia caelo, numquam stante polo miseros fallentia nautas, sidera non sequimur, sed, qui non mergitur undis axis innoccidus gemina clarissimus Arcto, ille regit puppes… “A menudo el triste sufrimiento de las preocupaciones y la aversión al futuro abatieron las fatigadas inquietudes de su pecho indeciso y pregunta al piloto de la nave acerca de todos los astros, cómo reconoce las tierras, qué indicación para surcar el mar hay en el cielo, bajo qué astro mantiene la vista fija en Siria o qué estrella en el Carro le orienta hacia Libia. A estas preguntas responde el docto observador del silencioso Olimpo: ‘No seguimos a cualesquiera de los astros que, deslizándose, corren por la bóveda celeste y que, al no mantenerse nunca firme el cielo, engañan a los desgraciados navegantes, sino el eje que, brillantísimo en ambas Osas, sin ocultarse en el ocaso no se sumerge en la olas, es el que dirige nuestras naves’”.

Sólo esa conversación tiene Cayo en su mente.