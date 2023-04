Ciudadano en la polis | Los dioses juegan con el futuro

Después de dos días en que no se supo nada de ellos, speculatores y frumentarii habían vuelto de su exploración ilesos y con noticias alentadoras. Sus rostros curtidos de años sirviendo en la legión ahora se veían ajados, calcáreos, marcados con los surcos y formas de la aridez del desierto, como si sus rostros hubieran absorbido y estuvieran compuestos de costras de la misma arena desertificada. Delante del praetorium, anuncian: ¡Centurión! -dijo Valerio Crispo- tenemos el informe de la situación allá afuera. Pasa, Valerio, que pasen los demás, tomen agua e informen, no hay tiempo que perder. ¡Traigan a los tribunos! Ordenó Cayo Lucio a Décimo Iunio. Mientras los speculatores y frumentarii informaban el resultado de su exploración, las miradas serias de Cayo y los demás comandantes se cruzaban y se encontraban por instantes, sin decir una palabra, pero queriendo decir que a pesar de la abrumadora fuerza y superioridad numérica de los nómadas, existían resquicios en sus defensas que permitían mantener una esperanza a esa pequeña y diezmada legión. Cayo Lucio propuso la estrategia, su optio Décimo Iunio lo secundó. Los tribunos, jóvenes que no llegaban ninguno ni a los veintitrés años, asintieron determinados. Décimo le dijo al tribuno Manio Sabino: se agotan aceleradamente los víveres y el agua. Pronto no tendremos nada, más que enfrentarnos a la inanición. Prefiero ir a buscar a los nómadas y combatirlos en su terreno. Toda la legión lo sabe y está dispuesta a jugarse el todo por el todo y, a quienes se les pueda haber olvidado, hay que recordárselos.

En la hora prima del día siguiente, las trompetas sonaron por primera vez al alba, indicando que debía despertar toda la legión. Un desayuno rápido, al mismo tiempo que desmantelaban las tiendas de campaña y hacían preparaciones para la partida. Una segunda vez sonaron las trompetas dando la señal de alerta para la marcha y para formar unidades. Las trompetas sonaron por última vez, preguntando por tres veces si los legionarios estaban listos para la marcha fuera del campamento.

Agmen expeditae! Gritó severo el centurión al mando, Cayo. ¡Que las tres cuartas partes de la tropa marchen a la cabeza de la columna, listas para luchar, por si hay una emboscada! El aquilifer, portando en todo lo alto el águila de oro, el símbolo más importante de la legión, que nunca debía ser capturado ni perdido, marchaba al frente de todos. Legionarios con pieles de lobo sobre sus cabezas, sin armadura, indicaban que ahí formaban los vélites, los primeros en enfrentar y enfurecer al enemigo. Más allá, se distinguían galeae (cascos) con dos o hasta con tres plumas verticales como adorno en la parte central de sus cascos y otros con una cola de cresta de caballo. Eran los príncipes (princeps) con la vista fija en el frente, sujetando su pilum (jabalina) firmemente. Los más temibles legionarios, los veteranos triarii con sus crestas rojas en sus cascos, con la actitud marcial propia de su función en el ejército: si todas las unidades de la legión son vencidas, ellos son la última opción, la última oportunidad de victoria o de vida. Ambos, con sus grebas en cada una de sus piernas. Algunos hastati con sólo una greba en la pierna izquierda, protegiendo la que quedaba expuesta por debajo del scutum (escudo). La caballería, la turma, los sigue acompasada. Speculatores y frumentarii marcharon antes, por delante de la legión, son los exploradores y ojos del ejército. En su semblante se nota que nadie se acostumbra a ver tan reducida en número a la legión. Que todos tienen miedo. Pero ninguno de ellos duda que ir a buscar y confrontar al enemigo en su terreno, es lo que deben hacer para tener una oportunidad de sobrevivir.

A pocos estadios del campamento nómada, Cayo da la orden que la legión conoce como marcha de aproximación, cuando hay peligro inminente de un contraataque. Las centurias forman un cuadro y se aproximan en varias columnas compactas para aumentar su maniobrabilidad, ya que la vanguardia armada ya pisa terreno enemigo, así como los exploradores, caballería y tropas ligeras.

Cayo recuerda con Décimo a dos centuriones legendarios que sirvieron al lado de Julio César en la guerra de las Galias: Lucio Voreno y Tito Pullo. “Ellos –dijo Cayo- rompieron el asedio al fuerte de la IX Legión durante la revuelta de Ambiórix”, en inferioridad numérica, como estamos ahora nosotros a punto de ver si nuestros ruegos fueron escuchados por la diosa Fortuna.

Ya está a la vista, a lo lejos, el campamento beduino. La legión guarda la formación.

Cayo marca el alto a la legión. Los caballos de él, de Décimo y de los tribunos, corvetean, lo mismo que muchos de los de la turma, se apoyan en sus patas traseras y mantienen las patas delanteras en el aire. Cayo se ve tranquilo, concentrado, esperando dar la orden de ataque.

A través de Décimo, Cayo Lucio transmite a las unidades de vanguardia: In aciem exire!, atacar. De inmediato un estruendo sobrecogedor: tres tubas legionarias, roncas, potentes, lanzan a la legión al combate. Los beduinos jamás habían escuchado ese ruido de horror. Tomados por sorpresa, desconcertados porque nunca esperaron el ataque de un enemigo diezmado, van a las armas por instinto.

La vanguardia, formada por vélites, hastati, príncipes y caballería, penetran en la formación clásica que a Roma le dio tantas victorias, en triplex accies, tres líneas actuando en secuencia coordinada. Las puntas de las lanzas, al despuntar el sol, reflejaban luces como estrellas. Los vélites lanzando sus jabalinas primero, causan estragos al ejército beduino, lo mismo que la caballería legionaria, sin oposición de la imponente caballería enemiga. Los vélites se repliegan a las líneas traseras y dan paso a los hastati y a los príncipes quienes, ya en el frente del combate, soportaron la carga inicial de los beduinos sitiados y derribaron a tantos que no se podía caminar por esa zona del campamento sin tropezarse con un cuerpo. En las brechas abiertas por los príncipes, los hastati se replegaban, de manera que los príncipes volvían a cerrar las brechas y masacraban a los beduinos que resistían. Cada vez que esto pasaba, los beduinos no solo se encontraban con tropas frescas, sino con legionarios mejor equipados y más experimentados.

El tribuno Sexto Virgilio, al frente de su unidad, gritaba la orden de choque cuneum formate! (¡formen en flecha!), y los legionarios adoptaban una formación en flecha, cargaban y rompían las líneas beduinas. Cuerpos aplastados por las patas de los caballos, desfigurados, cercenados, heridos, otra vez un mar de sangre en la arena. Esa carga sorpresiva, estaba dando sus frutos. Pero solo era la táctica inicial. Otras columnas de la legión aguardaban.

Mientras la vanguardia del ataque sorpresa se retiraba, Cayo Lucio, con las mandíbulas apretadas, controlando sus caballos, hablaba con Décimo: son muchos los cadáveres, más de ellos que los nuestros, pero aún no hemos ganado nada. Era consciente que Décimo lo seguiría hasta el mismo inframundo si fuera necesario. También que le diría siempre la verdad de lo que piensa. Le preguntó: ¿saldremos victoriosos? Décimo contestó, discreto, “la vida se decidirá en nuestras próximas acciones. Jano, el dios de las dos caras, una que mira el pasado y otra al futuro, de los comienzos y del final, nos ha alcanzado, Cayo”.