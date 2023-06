Ciudadano en la polis | Las mareas del desierto

Castrum romano de Um er-Rasas (en árabe, “madre del plomo”), al oeste de Hama y a 30 kilómetros de Madaba, Limes Arabicus, Jordania, ocupado para la vigilancia por una unidad de caballería de la famosa Décima, la Legio X Fretensis (décima legión “del estrecho marino”) cuyos emblemas eran el toro sagrado y un barco y cohortes de infantería de la Legio XII Fulminata (duodécima legión “relámpago”) su emblema en su estandarte, un rayo (fulmen).

La septentrional (norteña) Legio IV Martia ha seguido hacia el Mediodía (sur) su marcha de búsqueda de la legión perdida después del zafarrancho al que los sometieron los beduinos nómadas.

-La fuerza que han conjuntado los beduinos es muy grande y eso que nos atacaron mayormente con caballería, le dijo el oficial de caballería Quinto Píctor Bruto a su compañero Flavio Megelo.

-Una fuerza tan grande muy bien organizada, además, contestó Flavio. Así como cayeron encima de nosotros como una gigantesca marea, igual desaparecieron en la arena, sin dejar rastro, después de golpearnos severamente. Pese a que les infligimos muchísimas bajas, no se desgastan excesivamente ni mandan al matadero a los suyos.

-A quien desgastan es al oponente. Noto que no tienen miedo de las legiones –dijo Quinto Píctor- y no hay que dejarnos engañar porque ellos no presentan combate de infantería en descampado. Saben bien que llevan las de perder en ese terreno con nuestras legiones, entrenadas como ninguna otra fuerza para ese tipo de batallas. Deben tener comandantes competentes.

-Y tácticamente, el asedio al que nos quieren someter tiene un fin que aún no sabemos, Flavio, dijo Quinto. Nuestros oficiales y comandantes ya deben tener una estrategia para eso, porque es evidente que los beduinos reúnen una gran fuerza en algún lugar de este Limes.

Faltando poco para llegar al castrum (guarnición) de Um er-Rasas, los exploradores de la legión llegan al galope para darle la alerta al centurión al mando Druso Corvo Petelio: a lo lejos, como si se tratara de sombras llameantes o un espejismo de espectros enmarcados por el calor y las dunas, se recortan múltiples siluetas que les son familiares. Marchan en columnas, en formación cerrada, directamente hacia ellos. Se vislumbran cascos de oficiales, turma de equites y algún casco de centurión. El optio Plaucio Deciano y el tribuno militar Octavio Cepión Bárbula al igual que el centurión Vilio Sestio, aguzan sus miradas para distinguir. La respiración de Druso Corvo se acelera, tiene ansias.

Apenas se alcanzan a distinguir los estandartes, se oyen los gritos: “¡Es la Décima! ¡Es la Décima!” “¡Y la Fulminata!” “¡También viene la Fulminata!”.

Druso Corvo se da cuenta de algo y le dice a su optio: -Plaucio, no vienen a recibirnos, están muy lejos del castrum de Um er-Rasas. Son sobrevivientes y están patrullando las inmediaciones de la guarnición.

Después de intercambiar los saludos militares de rigor, los centuriones al mando de la Décima y de la Fulminata llevan a Druso y a su legión al castrum que ocupaban. El centurión de la Fretensis Publio Cota muestra a Druso los muros destruidos de piedra seca (unida sin mortero) y adobe. “Los beduinos traían maquinaria de asedio”, dijo, nos tomaron por sorpresa y de nada sirvieron estos fosos y los torreones para contenerlos o dar aviso con tiempo. Eran cientos o miles de ellos.

-Logramos reagruparnos la mayoría y contraatacamos, le siguió el centurión de la Fulminata Claudio Fonteyo, pero ya se nos habían metido hasta las mismísimas barbas. Después supimos que ya habían capturado a las patrullas que vigilaban, así como a nuestros exploradores. Lo demás fue defender nuestra guarnición y abrir una vía de escape para salvar al resto de la legión. Nos hemos hecho fuertes repeliendo las escaramuzas que de vez en vez nos asolan los nómadas y seguimos patrullando y defendiendo los alrededores de Um er-Rasas. Sabemos de la legión perdida, la Legio VI Ferrata.

-Pues ahora se unirán a nosotros y nos acompañarán a buscarla, dijo Druso Corvo. Las legiones más al norte al parecer siguen sin novedad. La pelea por este Limes se está dando en este maldito pedazo de desierto. Aquí ya no hay nada que defender más que las vidas de todos nuestros hombres, incluyendo a los camaradas de la Ferrata que deberemos encontrarlos cuanto antes.

-¿Y tienen, Druso, una buena idea de la dirección en donde están los de la Ferrata? Dijo Claudio Fonteyo.

-Alguna tenemos, Claudio. Y si algo no supiéramos traemos por eso a un nómada que ha estado con nosotros muchos años, un augur bárbaro, un kahin (adivino, en árabe, que practicaba la magia y la adivinación). Se trata de nuestra partida definitiva de dados, nos jugamos el todo por el todo.