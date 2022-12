Ciudadano en la polis | La República que se nos puede ir

Ya nos advertía Goethe que nada hay más terrible que una ignorancia activa. François de La Rochefoucauld explicaba que hay tres clases de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse. Si uno analiza el discurso de López Obrador, como lo dijo recientemente, respecto que “a los ingenieros y a los arquitectos les cuesta trabajo aceptar que la gente pueda hacer un camino o una familia puede hacer una casa sin ellos”; o que es falso que la economía (la ciencia económica) es asunto solo de economistas, “como si fuese algo tan complejo” y que los “verdaderos economistas” son en realidad “la gente que estira su presupuesto”; que “gobernar no tiene mucha ciencia”; o que “no tiene ninguna ciencia extraer petróleo, porque se consigue haciendo un pozo, como si se fuera a extraer agua”, podemos encontrar el catálogo de barbaridades que explican no sólo lo que rebulle en la mente de López Obrador, sino también sus intereses, su ignorancia e irresponsabilidad y el motivo de sus conductas. A finales de febrero de 2020, cuando se confirmaron los primeros casos de Covid-19 en México, declaró que: “no es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. Hay quien dice que, por lo del coronavirus, no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse. No pasa nada”. Consecuencia de esos desplantes de ignorancia, soberbia e irresponsabilidad, son las más de 700 mil personas fallecidas en el país por el exceso de mortalidad durante la pandemia. Honoré de Balzac afirmaba que la ignorancia es la madre de todos los crímenes. Muchos no debieron morir ni deben seguir muriendo en la pandemia. La prevención y la vacunación no llegaron a tiempo, lo mismo para los niños y demás pacientes oncológicos víctimas del desabasto de medicamentos provocado por las ocurrentes barbaridades del presidente al destruir el sistema de compra y distribución de medicamentos y liquidar el Seguro Popular. La mayor cifra de homicidios dolosos de todos los tiempos, es la política de inseguridad y zozobra generada desde la presidencia del país. Pobreza, falta de crecimiento y desempleo, es en lo que se traducen los dichos presidenciales.

El discurso desde el poder ha sido de falsedades, inexactitudes y mentiras. Según SPIN-Taller de Comunicación Política, 67 mil mentiras han sido dichas sin pudor por López Obrador, y en lo que va de toda su administración ha expresado 86 mil respuestas que resultan falsas, engañosas o difíciles de comprobar. Por eso, cuando se trata de justificar, ante otros o ante sí mismo, alguna acción indigna de nuestra parte –apunta Isaiah Berlin* al contestar la pregunta sobre si libera siempre el conocimiento- se describe erróneamente la realidad, es decir, no es verdad desde el punto de vista de la experiencia, es verificablemente falso y, perpetrar tal falsificación es optar por eludir la responsabilidad de la toma de decisiones o del no tomarlas, elegir negar que el seguir la corriente de una opinión aceptada y comportarse semimecánicamente, es en sí mismo una suerte de elección, una libre abdicación a la racionalidad.

Si para López Obrador se puede prescindir de ingenieros y arquitectos para hacer un camino o una casa, o para extraer petróleo solo basta cavar un hoyo en la tierra o para proponer soluciones y alternativas a la economía de un país basta consultar a la gente común que estira su presupuesto para sobrevivir, y gobernar tampoco tiene ninguna ciencia, no debe extrañar que también, como ocurre hoy, para él se pueda prescindir de las instituciones que garantizan la libertad, los derechos y la democracia.

Aunque no prosperó en esta semana, gracias a la contención de la oposición en la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, el ataque de López Obrador contra el INE ahora se centrará en reformas a la legislación electoral a la mano de sus mayorías simples en las cámaras legislativas. Habráse visto: el presidente de la república está decidido a destruir también todos los pilares constitucionales que sostienen, fundamentan y dan nombre precisamente a su cargo: presidente de la República. El artículo 40 constitucional dispone que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal”. Precisamente es el carácter representativo –nuestros representantes políticos, incluido el presidente, deben ser electos por el pueblo en elecciones libres, democráticas, regulares y confiables- lo que da sentido a la República. Según nuestro actual ordenamiento constitucional, nuestra forma de gobierno o es republicana o no lo es. La regresiva reforma a la legislación electoral que pretende López Obrador sea aprobada en el Congreso, debilitando al INE y al Tribunal Electoral, quitándoles funciones para pasárselas al gobierno, es el ataque más feroz que desde el poder se hace a la República y a las elecciones libres. Defendamos la República.

*Isaiah Berlin, Conceptos y categorías. Ensayos filosóficos, Fondo de Cultura Económica, México, 1983.