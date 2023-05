Ciudadano en la polis | La legión perdida

Fortaleza de Adrou (Udruh, Jordania). Casio Veturio Vibulano, legado y comandante en jefe de la Legio VI Ferrata recibe el parte que los tribunos militares le prepararon. ¿Cómo es que ningún puesto militar de aquí a Qasr Abu Rukba ha reportado el paso de la legión al mando del legado Quinto Fulvio? El tribuno militar Naucio Amintino Cesón agrega: tampoco han pasado por Al-Karak ni por Dhat Ras, legatus, ayer recibimos señales desde esas fortalezas y ni rastro de la legión. ¡Pues no puede desaparecer así esa legión! -Gritó Casio Veturio-, Quinto Fulvio debió haber mandado mensajeros aquí o alguna otra parte con los nuestros, si es que está en dificultades. Pero han pasado ya seis días desde que marcharon, legatus -dijo el tribuno Claudio Fannio Gémino-, y no hay noticias ni han llegado mensajeros aquí ni a ninguna otra de nuestras bases. ¡Traigan a los centuriones de todas las cohortes¡ Ordenó Casio, hay que organizar enseguida una expedición de búsqueda hacia el septentrio. Manden las señales a las fortalezas del norte que saldremos muy pronto a buscar a nuestra legión.

No tener noticias del paso de la legión auguran muy malas noticias, Naucio, le dijo Claudio Fannio. Sí, yo también me temo que algo muy grave haya pasado, Claudio. Aun cuando decidimos junto con el legado dividir nuestra legión para la campaña de reconocimiento y disuasión de las bandas de bandidos y asaltantes nativos que hay de aquí hasta Qasr Abu Rukba, ningún grupo de ladrones podría hacerle frente a la legión comandada por Quinto Fulvio, los tribunos Sexto Virgilio Vero, Ciro Mugilano y Manio Sabino y una corte de centuriones de los más feroces y curtidos, con el primero de ellos que es Cayo Lucio Aquilio y su amigo y optio Décimo Iunio Lucano. A menos –dijo Claudio- que varias tribus de bandoleros se hayan unido sin que nosotros lo sepamos o que no sean simples bandoleros sin organización como nuestros speculatores y frumentarii nos han informado todos estos años, remató. Naucio Amintino volteó a ver a Claudio Fannio con los ojos bien abiertos y el rostro adusto, como si hubiera recibido la revelación de un misterio de Mitra (dios persa adoptado por los romanos). De ser cierta tu hipótesis, Claudio, hemos fallado todos nosotros aquí y hemos puesto en peligro a nuestra legión que está en el desierto, porque sugeriría una revuelta y conspiración de los nativos nómadas de todo o parte de este Limes, formada ante nuestras propias narices. Esta es una posibilidad que debemos tratar con el legatus, dijo Naucio.

En el pretorio, los tribunos militares y los centuriones de todas las cohortes ya se hallaban reunidos con el legado Casio Veturio Vibulano. Se planificaba la campaña para salir en búsqueda de la legión perdida. De cuántos elementos se compondría la legión, con qué destacamento se quedaría el campamento para su protección, los víveres y pertrechos necesarios. Los tribunos Naucio Amintino y Claudio Fannio, junto con los centuriones Sergio Bulbo y Atilio Sestio hablaron sobre la posibilidad de que se estuviera gestando una revuelta de las tribus nómadas del Limes, en uno solo o varios frentes, sin que ninguno de los legados y las legiones apostadas en la frontera la hayan detectado, y que ya esté constituida como una fuerza regional capaz no solo de enfrentar sino de acabar o capturar a una legión. Entonces –dijo Casio Veturio- saldremos con el máximo de nuestra fuerza y debemos prevenir a todas las fortalezas que podamos, de posibles ataques. No tenemos comunicación con muchas castella (torres de vigilancia) ni con todas las fortalezas, dijo Sergio Bulbo. Ni tampoco con una parte de las fortalezas de la Via Nova, al este del desierto, remarcó Naucio Amintino. La línea de defensa de esta parte del Limes, legado, –tercia Claudio Fannio- se extiende desde el sur de Damasco hasta Wadi al-Hasa. La región de Wadi Mujib a Wadi al-Hasa cuenta con cuatro castella y un campamento de legionarios, y luego está la frontera al sur de Wadi al-Hasa, que se extiende hasta el Mar Rojo en Aila (Aqaba), en el Limes Palaestinae. Es una extensión enorme de terreno por reconocer pero que está poco protegido.

Afuera del pretorio se oyen gritos y un tumulto desordenado. Un pretoriano pide permiso al legado para mostrarle lo que acaba de llegar al campamento. Casio Veturio y los demás no pueden creer lo que ven: en un cesto cubiertas con telas, las cabezas del legado Quinto Fulvio y tres centuriones de la legión perdida. El legado se paró enérgicamente de su asiento. ¡Preparen a la legión para partir! Sentenció Casio Veturio.

Al día siguiente, después de sonar las trompetas de inicio de la marcha, donde sólo se escuchaban los gritos de mando de los centuriones y recorrido unos cuantos kilómetros en silencio vengativo, empieza a oírse como un murmullo y luego como un eco atronador, un himno, el de la Legio VI Ferrata,

“Legio!, aeterna!, aeterna!, victrix!”

Legio!, aeterna!, aeterna!, victrix!

Legión!, eterna!, eterna!, victoriosa!

Verti est sua aeterni

Destinada a ser eterna

Corda Nostra solum tibi

Nuestros corazones son solo tuyos

Legio, aeterna, aeterna, victrix!

A ferventi aestuosa Palaestinae

A ferventi aestuosa Palaestinae

Por la ardiente Palaestinae

itemque de bello Gallico cum Divi Gaius Iulius Caesar

así como en la Guerra de las Galias con el divino Julio César

Volat Aquila legionum

Volat Aquila legionum

Vuela el águila de la legión

Somos las Fuerzas de Choque

de las legiones de Roma

que nadie nos tome a broma

si quiere sobrevivir

que al filo de nuestra espada

nada ni nadie resiste

Si combatir no nos viste

no sabes lo que es luchar

Cuando una plaza asaltamos

Jamás cuartel ofrecemos

y a Belona (diosa romana de la guerra) le daremos

de amorreos un festín.”