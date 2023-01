Ciudadano en la polis | La diplomacia mexicana o la avestruz con la cabeza en el agujero

Con el gobierno de López Obrador, nuestro país ha perdido presencia, peso y prestigio internacionalmente. La otrora prestigiosa política exterior mexicana, que le daba al país una altura, una seriedad y una importancia considerable en el concierto de las naciones, ahora se hace notar por desfiguros, despropósitos y disparates como la protección y defensa política y diplomática de los gobiernos y dictaduras latinoamericanas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como ofrecimientos de asilo político a impresentables presidentes golpistas como Evo Morales de Bolivia y Pedro Castillo del Perú. En los hechos, el gobierno mexicano incumple con la Convención Marco de Naciones Unidas en Materia de Cambio Climático, y contra el Acuerdo de París en materia de cambio climático, de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1.5 °C y 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y el imperativo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 en aproximadamente 40%, para llegar al 2050 con emisiones netas de cero. El nacional populismo de López Obrador se ha casado con la producción masiva de combustóleo y la apuesta por las energías fósiles (petróleo), en lugar de propiciar la transición hacia una economía baja en carbono por el futuro sostenible del planeta, privilegiar el desarrollo de las energías limpias o renovables como la eólica o la solar, o el impulso de las tecnologías como la solar fotovoltaica o la solar térmica. La política del gobierno de López Obrador, ha ahuyentado las inversiones internacionales (también las nacionales), desconocido contratos y actividades de empresas de nuestros socios en Norteamérica e incumplido flagrantemente el T-MEC, por lo que se ha abierto un panel internacional en el que con toda probabilidad –de no llegar a un acuerdo- perderá México y el país recibirá sanciones económicas y fiscales que comprometerán seriamente las finanzas y la economía.

El lenguaje diplomático López Obrador lo ha rebajado a una penosa rusticidad pendenciera y a una ideologización que recuerda más los años setenta de Luis Echeverría, su activismo personal en el Movimiento de los Países No Alineados, conformado durante la Guerra Fría por países no desarrollados, pobres, supuestamente no alineados ni a la extinta Unión Soviética o a Estados Unidos, pero con una fuerte carga ideológica “izquierdista” relacionada con la URSS y con Fidel Castro en el continente americano, o en el Movimiento de los 77 que, si bien desde principios de los sesentas consideraba al comercio internacional como principal instrumento para el desarrollo, desarrolló entonces el concepto de autosuficiencia (mismo concepto dicho por López Obrador), que pretendía llevar a cabo una mayor selección de los vínculos tradicionales y se esperaba que estos mercados, y no los del mundo desarrollado, proporcionasen el principal estímulo para el desarrollo económico así como una mayor movilización de los recursos nacionales. Incluso Echeverría dio auge internacional al término Tercermundismo, identificado más con una tendencia política de izquierda tipo castrista, con el nacionalismo económico, el socialismo y el antiimperialismo, simplificado posteriormente el término para pasar a describir solamente a países con baja calidad de vida en todos sus ámbitos. Los países del Tercer Mundo sostenían en la época que el subdesarrollo de sus países era producto del colonialismo occidental y del “imperialismo yanqui” y que la responsabilidad de la pobreza de las naciones subdesarrolladas recae en la riqueza de las naciones desarrolladas.

En esa época y en esa narrativa se congelaron las ideas –mejor dicho: los dogmas- de López Obrador, que en la Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada esta semana en nuestro país, con la participación de los presidentes de Estados Unidos y de Canadá, centrada en el tratamiento de temas relacionados con el comercio trinacional, migración, seguridad, economía, el estudio de medidas para promover la industria norteamericana de semiconductores, y la coordinación de los esfuerzos de mapeo de la cadena de suministro de semiconductores para desarrollar una comprensión colectiva de las necesidades no satisfechas, reforzar la cooperación para erradicar las drogas letales y mejorar las vías legales para los migrantes y lograr acuerdos para reducir las emisiones de metano procedentes de desechos sólidos y aguas residuales en al menos un 15 % para 2030 con respecto a los niveles de 2020, lo que de entrada y con una ignorancia muy aplomada le dijo a Joe Biden que ha habido “abandono y desdén” de Estados Unidos hacia Latinoamérica, al no inyectarle recursos, y que el presidente de Estados Unidos es quien “tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano”, al hablar de la integración y de producir lo que se consume en la región (en déjà vu de los setentas, otra vez). Diplomática pero contundentemente, Biden contestó que: “Los Estados Unidos brindan más asistencia al exterior que cualquier otro país en el mundo, no solamente en el hemisferio. Desafortunadamente nuestra responsabilidad no termina con el hemisferio occidental, estamos en el centro de Europa, Asia, África, en el sureste asiático, así que ojalá pudiéramos enfocarnos en una sola región, pero nos enfocamos en múltiples regiones”. Ahora estamos en una coyuntura totalmente diferente, estamos en un punto de inflexión, lo que hagamos en los próximos años va a cambiar como luce el mundo en la próxima década”, afirmó Biden.

En el comunicado conjunto de los tres países norteamericanos, no se incluyó ninguna propuesta sustantiva del gobierno mexicano, simplemente porque no las hubo. Puras declaraciones de buenas intenciones, discursos históricos y vergonzosas muestras de desconocimiento de protocolos diplomáticos y pena ajena en el trato que el presidente y su esposa tuvieron con los mandatarios. Una raya más al tigre del desprestigio internacional.