Ciudadano en la polis | El griego

En la madrugada del desierto, despuntando apenas la claridad del nuevo día, en Wadi al Halasa, en la monumental valetudinaria montada por la legión (hospital de campaña situado dentro de un gran campamento), un hombre de estatura media, con delantal blanco manchado de sangre, se mueve deprisa por los pasillos, entre la multitud de ayudantes, de camastros, de gritos de dolor de legionarios heridos. Es el cirujano de la legión (medici vulnerum, chirurgi), un griego llamado Areteo Segundo Albus, “Leukós” (blanco, en griego antiguo), como lo conocía toda la legión, tanto por su cognomen (albus, blanco) que muchas familias romanas ponían como apodo a sus hijos varones -así como lo fue el cognomen del famoso Cicerón (Cicero, grano, garbanzo), cuyo origen probablemente proviene de un antepasado del gran orador que tal vez tenía la nariz con la forma de la legumbre o que su familia se dedicara a cultivar garbanzos-, como también por -en el caso del medicus de la legión-, por su mandil o delantal blanco que portaba siempre a la hora de atender a los heridos.

Leukós cruzó toda la valetudinaria porque fue llamado por Casio Veturio, comandante de la Legio VI Ferrata que horas antes había sido emboscada en su marcha para encontrar a la legión perdida. El llamado era para que el cirujano examinara y atendiera al tribuno militar Claudio Fannio Gémino que estaba ahí tendido, con una gran herida de lanza en el lado izquierdo de las costillas, sangrando profusamente. ¡Quítenle todo! Ordenó Leukós, e inmediatamente el optio del malogrado centurión Atilio Sestio, Livio Atratino, se puso a la tarea de quitarle al tribuno su casco, sus grebas, la armadura de escamas por la que la lanza había atravesado su costado. La túnica del tribuno empapada en sangre. Con emplastos y telas, el cirujano logra parar la hemorragia. Claudio Fannio apenas está consciente.

-Leukós, ¿cómo está Claudio? Dijo Casio Veturio.

-Si todo el manípulo que está aquí contigo permitiera que circule el aire y dejara espacio para que atienda a mi paciente debidamente, te lo diría en cuanto lo estabilice, legado, respondió el cirujano.

Con un gesto de la mano, Casio Veturio ordenó que todos se marcharan, y solo quedaron con él Livio Atratino y el oficial Paulo Horacio Ruso.

¡Tráeme la oliva! Le ordenó Areteo Segundo Albus a su ayudante. “Hay que ver la profundidad de la herida de este tribuno”, dijo el medicus. La oliva era una espátula sonda que servía para explorar la profundidad de una herida o fístula, introducir pomadas o como separador quirúrgico. Exploraré con el mayor cuidado, tribuno, pero seguro le dolerá, dijo el griego. Ya está, dijo Areteo, la herida no es superficial pero tampoco tiene profundidad, sin embargo, tú y tú (señalando a Livio Atratino y a Paulo Horacio) ayúdenme a sujetar al tribuno porque esto sí le va a doler. Enseguida, el cirujano introdujo cuidadosamente los dedos en la herida para explorar si había fractura en las costillas. Claudio Fannio gimió y se retorció violentamente y, de no ser por quienes lo sujetaban, hubiera golpeado a Leukós y caído del camastro. “No hay fractura –dijo Areteo-, pero hay pequeñas esquirlas de hueso que hay que extraer”. Sigan sujetando porque esto todavía no acaba, les dijo el médico y acto seguido con una mirada a su ayudante hizo que le acercara una aguja quirúrgica muy fina, larga y curveada. Leukós procedió a coser la herida, la aguja fácilmente salía de la carne del tribuno y el hilo de sutura no tocaba demasiado el tejido del paciente. Dirigiéndose a Casio Veturio, el cirujano le dijo: el tribuno sobrevivirá, deberá descansar sin hacer movimientos fuertes. Le pondremos pomadas para que la sutura cicatrice pronto y en poco tiempo podrá montar a caballo.

-Pero Leukós, dijo Casio, necesitamos cuanto antes reanudar la marcha y que nuestros heridos se recuperen pronto.

-Legado -dijo el griego-, la salud es indispensable para gozar la vida. El gran Plinio El Joven escribió esto: “Casa, finca, oro, y bronce no liberan de la fiebre el cuerpo de su dueño, ni su espíritu de las preocupaciones. Es necesario que el poseedor esté sano si quiere gozar de los bienes adquiridos. Para el que vive entre ambiciones y temores los palacios y riquezas le sirven tanto como los cuadros a los enfermos de tracoma (un tipo de conjuntivitis granulosa, origen de ceguera), los alimentos fermentados a los gotosos y la música de la cítara a los sordos”.

Un explorador llegó con una noticia para Casio Veturio: “Legado, muchos estadios más adelante, en dirección noroeste, hay rastros de un campamento provisional hecho por nuestros compañeros perdidos”.