Ciudadano en la polis | Educación: prioridad para el país, no para el gobierno

Declarado por la ONU, este 24 de enero fue el Día Internacional de la Educación. Su eslogan: “Para invertir en las personas, priorizar la educación”, con el objetivo de concientizar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo el cuarto de ellos el de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. En los países desarrollados (alto nivel de desarrollo humano) y particularmente en muchos de los asiáticos, hay una verdadera obsesión por la educación y ésta incide de manera relevante favoreciendo sus altos niveles de desarrollo humano.

La educación es un valor universal. Como lo dice Fernando Savater, el hombre llega a serlo a través del aprendizaje. “Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales –dice Savater-, ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que llamamos ‘cultura’ sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias. Y ese proceso de enseñanza nunca es una mera transmisión de conocimientos objetivos o de destrezas prácticas, sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad”. La escritura, a su vez, es el modo en que el conocimiento, el aprendizaje viaja, se expande y se desarrolla. Es la inteligencia que hace que los seres humanos nos comuniquemos unos con otros por medio del lenguaje, que podamos construir entendimientos al estructurar nuestros pensamientos, exponer nuevas ideas, extender saberes, embarcarnos en grandes empresas, explotar nuestra creatividad en beneficio propio y de muchos. La educación es una mediación entre quien transmite valores y saberes y quien desea aprender o debe ser formado en las proyecciones que la sociedad se fija para sí misma. Simbólicamente, de entre ríos y a lo largo del cuarto milenio antes de nuestra era, fue la civilización que legó a la humanidad el invento formidable de la escritura: en la comunidad de lengua sumeria de Uruk, en la antigua Mesopotamia (en griego, mesos significa “en mitad”, y potamos “río”), donde le dan nombre los dos ríos que le cruzan, el Tigris y el Éufrates. Estos sumerios idearon un sistema de pictogramas y constituyeron así una escritura de las cosas. Después, los escribas sumerios en vez de “dibujar” los pictogramas, lograron “imprimir” con la ayuda de una caña acabada en bisel y así, al apoyar de este modo el cálamo en la arcilla se obtenía una marca triangular en forma de cono, de donde proviene el nombre que se daría a este sistema, cuneiforme (del latín cuneus, “cono”). El invento de la escritura tiene carácter mítico, de gesta y de misterio. En la región nórdica (Dinamarca, Noruega, Suecia e Islandia, hoy en día dentro de los primeros lugares en lo que respecta a desarrollo humano y educación), apareció hacia el siglo I o II el sistema de escritura germánico de las runas. En islandés antiguo, runar significa “secreto”, en sajón antiguo runa quiere decir “murmullo”, mientras que en irlandés run y en galo rhin significan también “secreto”. Marcas, incisiones en hueso, en arcilla, en madera, en piedra, en eso consistió el invento de la escritura. Por eso la educación marca al ser humano, lo forma y mejora interiormente (a “murmullos”, en “secreto”).La educación es aprender escuchando, comprendiendo y también se experimenta con la lectura. Leer es saber. Por eso, en el siglo XIII español (año de 1230), el “mester de clerecía” (“oficio de clérigos”) no tenía nada que ver ni tenía ninguna connotación religiosa, sino que significaba el “arte de hombres que tienen trato con libros”.

Con datos de la organización Mexicanos Primero, sabemos que de cada 10 niños que entran a 1° de primaria, solo 4 ingresan a la Universidad. Más de la mitad de estudiantes entre 10 y 15 años, no pueden comprender un texto de 4° de primaria. Del gasto público total para este 2023 solo se destinará para educación básica 9.4% el más bajo de los últimos 15 años. Entre 2019 y 2020, 1.3 millones de estudiantes de educación básica abandonaron la escuela.

El eslogan de la ONU: “Para invertir en las personas, priorizar la educación”, no lo ha recogido el gobierno mexicano. México ha invertido muy poco en una educación de calidad y por eso se encuentra en el lugar 76 en el Índice de Desarrollo Humano. México destina 3.6 veces menos por alumno en educación primaria y 3.9 menos en nivel secundaria, que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2023 el gasto público para la educación en México, es inferior al promedio de la OCDE (10.6%), ya que es de 9.4%. En el caso de México, aunque se mantiene dentro del grupo de países con un IDH alto, el indicador se redujo de 0.779 antes de la pandemia a 0.758 en 2021 (una reducción de 2.7%), lo que implica un retroceso de 9 años, ya que este era el IDH en 2012. Aunque el financiamiento público para la educación en México (gasto burocrático) creció en la última década, el gasto por alumno es de apenas el 30 por ciento del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por 38 países. Según el reporte Panorama de la Educación 2022, presentado ayer, el gasto anual promedio por estudiante de la enseñanza primaria hasta superior fue en 2019 de alrededor de 12 mil dólares, por 3 mil 600 en el caso de México. En nivel primaria, el gasto en México se ubicó en 2 mil 977 dólares por 10 mil 722 de promedio en la OCDE; en tanto, en el nivel superior, la brecha fue de 7 mil 341 dólares en México por 17 mil 559 dólares del promedio de la OCDE. Entre 2012 y 2019 el gasto promedio de la OCDE en instituciones educativas creció en promedio un 1.6 por ciento anual en términos reales, mientras que el número de estudiantes se mantuvo relativamente estable. De acuerdo con el reporte "Panorama de la Educación 2022" de la OCDE, el país destinó 2,977 dólares por estudiante en nivel primaria (alrededor de 58,000 pesos), cuando el promedio es de 10,722 (unos 215,000 pesos). En tanto que por alumno en secundaria invirtió 2,890 dólares (alrededor de 60,000 pesos), cuando la inversión promedio es de 11,400 dólares (229,000 pesos). El reporte presentado, señala que aunque el financiamiento para instituciones educativas creció 18% entre 2008 y 2019, en ese mismo periodo el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) fue mayor con 23%, por lo que en realidad el gasto se redujo en 0.2%. El gasto por alumno al año en instituciones educativas de nivel primaria a superior de países de la OCDE (en dólares), fue en promedio de 11,990. Estados Unidos gastó 19,382; Alemania 14,632; Canadá 14,391; Corea 13,919; Japón 12,474; Italia 10,902; Chile 7,239; Colombia 3,916; y México 3,577.

En las pruebas PISA de 2018, los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo en lectura, matemáticas y ciencias. En México, solo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área (promedio OCDE: 16%), y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (nivel 2) en las 3 áreas (promedio OCDE:13%). Los estudiantes en México obtuvieron puntajes más bajos que el promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.

Bien lo dice Savater: “La democracia no consiste solamente en respetar los derechos iguales de los ciudadanos, porque los ciudadanos no son un fruto natural de la tierra que brota espontáneamente sin más ni más. La democracia tiene que ocuparse también de crear los ciudadanos en cuya voluntad política apoya su legitimidad, es decir tiene que enseñar a cada ciudadano potencial lo imprescindible para llegar a serlo de hecho. Por eso en las sociedades democráticas la educación no es algo meramente opcional sino una obligación pública que la autoridad debe garantizar y vigilar. El sistema democrático tiene que ocuparse de la enseñanza obligatoria de los neófitos para asegurar la continuidad y viabilidad de sus libertades: es decir, por instinto de conservación. Educamos en defensa propia”. Las prioridades para este gobierno están en los elefantes blancos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el AIFA, encubrir las catastróficas pérdidas en CFE y PEMEX y comprar votos con los programas sociales. La educación, no.