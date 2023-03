Ciudadano en la polis | De leyendas, de héroes y diálogos de amor

La historia de la humanidad se ha construido y vivido de leyendas. Las leyendas, así como los mitos, son parte y reserva de la cultura de los pueblos. De épica y tragedia se ha formado la historia de la humanidad. Y esa historia también se ha hecho leyenda. La tradición hace al hombre, circunscribiendo su conducta dentro de ciertos límites, pero, como lo afirma Gordon Childe en Los orígenes de la civilización, es igualmente cierto que el hombre hace las tradiciones. Somos las personas de todos los tiempos quienes encarnamos y forjamos la cultura, damos vida a las leyendas y nos convertimos, a fuerza de querer o no, en los protagonistas, en héroes, a veces trágicos, a veces épicos –y en ocasiones, a la vez, ambos- de nuestra existencia. La tradición que viene de Asia, concretamente del Japón, con El hilo rojo del destino (unmei no akai ito), cuya leyenda narra que “un hilo rojo invisible conecta a aquellos destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, lugar o circunstancias, y que el hilo rojo se puede estirar, contraer, enredar, tensar, pero nunca romper”, o la leyenda griega de las Moiras: Cloto, la más joven hilando las hebras de la vida con su rueca; Láquesis, que es quien determina cuánto va a vivir la persona, midiendo el tamaño del hilo; y Átropos, que era la que decidía cómo ésta iba a morir, con unas tijeras que cortaban la hebra de la vida cuando así estaba marcado por ella. Esos hilos y esas hebras son tejidos por las manos del destino, en ese misterio que es la vida. Somos protagonistas de la leyenda de la humanidad.

Héroes trágicos o héroes épicos, la vida no nos da a escoger, sino que asigna el reparto arbitrariamente, lo mismo impone uno u otro personaje a capricho, preparándonos quizá, misteriosamente, para el papel del héroe que dejó para después. Uno u otro personaje son las dos caras de la misma moneda, las dos máscaras con las que hoy en día se representa al teatro. La tramoya, la vida.

El amor es uno de los sentimientos más importantes para la cultura. Platón, en sus Diálogos y, concretamente en Fedro o sobre la belleza, hace hablar a sus invitados, quienes dicen que “cada hombre escoge un amor según su carácter, le hace su dios (a), le levanta una estatua en su corazón, y se complace en engalanarla como para rendirle adoración y celebrar sus misterios”, y que ese delirio “es lo contrario a un mal porque el delirio inspirado por los dioses es al que somos deudores de los más grandes bienes. Al delirio se debe que la profetisa de Delfos y las sacerdotisas de Dodona hayan hecho numerosos y señalados servicios a las repúblicas de la Hélade y a los particulares…De todos los géneros de entusiasmo, éste es el más magnífico en sus causas y en sus efectos, para el que lo ha recibido en su corazón y para aquel a quien ha sido comunicado”. Por

eso Sócrates le da los alcances al amor que impregnaron a toda la cultura occidental: “hay dos especies de furor o de delirio; el uno, que no es más que una enfermedad del alma; el otro, que nos hace traspasar los límites de la naturaleza humana por una inspiración divina”.

En otro de los Diálogos platónicos (en El Banquete), Eryximacos invita a cada uno a improvisar lo mejor que pueda un discurso en elogio del amor. Phaidros discursea diciendo que: “El Amor es un dios muy grande, bien digno de ser honrado entre los dioses y entre los hombres por mil razones, pero principalmente por su antigüedad, porque no hay dios tan antiguo como él. Porque no hay hombre tan cobarde a quien Amor no infunda el mayor valor y no lo convierta en un héroe. Lo que decía Homero de los dioses que inspiran audacia a ciertos guerreros puede decirse con más justicia del Amor que de ninguno de los dioses. Únicamente los amantes son los que saben morir el uno por el otro. Verdad es que un amor noble y generoso se hace estimar hasta de los mismos dioses. No trataron así a Orfeo, hijo de Oiagros, al que enviaron a los infiernos sin concederle lo que pedía. En vez de devolverle su esposa, a la que iba a buscar, no le enseñaron más que su fantasma, porque, como músico que era, le faltó valor, y en vez de imitar a Alceste y morir por la que amaba, se ingenió para descender en vida a los infiernos. Por esto, indignados los dioses, le castigaron por su cobardía, haciéndole perecer a mano de las mujeres. En cambio, honraron a Aquiles, hijo de Tetis, y le recompensaron enviándole a las islas Afortunadas, porque habiéndole predicho su madre que si mataba a Héctor moriría en seguida después, y que si no le combatiera, volvería al hogar paterno, donde moriría después de edad muy avanzada, no vaciló, sin embargo, ni un instante en defender –por amor- a Patroclo y en vengarle con desprecio de su propia vida, y quiso no sólo morir por un amigo, sino hasta morir sobre el cuerpo de aquel amado. Por esto los dioses le tributaron más honores que a hombre alguno en su admiración ante aquel testimonio de abnegación por aquel de quien era amado… Pausanias dice que es hermoso amar por la virtud y que no será vergonzoso verse engañado, burlado o no ser respetado por el amor otorgado, porque reflejará así la naturaleza verdadera y divina del propio sentimiento de amor: “se ha probado que por la virtud, y en la esperanza de llegar a un grado mayor de perfección, se era capaz de emprender todo, y nada más glorioso que esto. Es hermoso, pues, amar por la virtud; este Amor es el de Venus celestial, y es celestial por sí mismo, beneficioso para los particulares y los Estados y digno de ser objeto de sus principales estudios, puesto que obliga al amante y al amado a velar por ellos mismos a fin de esforzarse en ser mutuamente virtuosos”.

En la Odisea homérica, cuando el héroe trágico (y épico) Odiseo regresa a su

patria, a ver a su esposa quien le creía muerto, después de 20 años de infortunios y de haber luchado contra Cíclopes y reyes, ser capturado por la mismísima Calipso para seducirlo sin éxito, se describe así su viaje: “Mientras caía en los párpados de Odiseo un sueño profundo, suave, dulcísimo, muy semejante a la muerte… corría el bajel tan velozmente y cortaba las olas del mar, pues llevaba consigo un hombre (Odiseo) que en el consejo se parecía a los dioses, el cual tuvo el ánimo acongojado muchas veces, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles ondas”. Odiseo llega así a Ítaca, al puerto de Forcis, “el anciano del mar”… “Al cabo del puerto está un olivo de largas hojas, y muy cerca una gruta agradable, sombría, consagrada a las ninfas que náyades se llaman. Hállanse allí crateras y ánforas de piedra donde las abejas fabrican los panales. Allí pueden verse unos telares también de piedra, muy largos, donde tejen las ninfas mantos de color de púrpura, allí donde el agua constantemente nace. Dos puertas tiene el antro: la una mira al Bóreas y es accesible a los hombres; la otra situada frente al Noto, es más divina, pues por ella no entran hombres, siendo el camino de los inmortales”. El amor verdadero y virtuoso es un valor que se mide con la vara de la eternidad.

Igual que Odiseo, Xavier Villaurrutia define al héroe trágico y a aquél épico, un héroe que su amor no termina, sino que lo eleva y lo dignifica, en su poema Lugares-II:

Llévame contigo tan lejos

que, en el camino, olvide

las palabras.

Llévame contigo tan cerca

que, sin camino, no tenga palabras

Y Unamuno, en Niebla, remata y le da sentido a la leyenda, como a la vida: "Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa".