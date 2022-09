Ciudadano en la polis |Cumbre global de la democracia electoral

Una de las bases principales del poder, decía Max Weber, es la creencia en su legitimidad. La legitimidad consiste en un conjunto de actitudes positivas hacia el sistema político considerado como merecedor de apoyo y, una parte central de la legitimidad de cualquier sistema político democrático que se precie, lo constituye su sistema electoral y el sistema institucional que lo soporta. Por ello no es extraño que en un Estado democrático los problemas e intereses sociales se conviertan en cuestiones políticas y sean así los temas sobre los que se centra la confrontación política. Tampoco resulta inadecuado que en un Estado de instituciones, las controversias sean procesadas por los órganos abocados a resolverlas y sus decisiones sean acatadas por los participantes. De igual manera no parece inverosímil, que en un Estado de partidos, se usen las libertades políticas para formar una general voluntad popular y se tomen decisiones bajo el principio de la mayoría.

Mucho menos se podría calificar de inaceptable, que en un Estado constitucional, se encuentren límites a los poderes estatales y sus funciones se rijan por lo que dispone la Constitución y las leyes. La Constitución, no se limita sólo a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, sino la expresión de un cierto grado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación propia de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos. El texto de la Constitución, más que ser idolatrado o sacramentado, debe ser “cultivado” (por eso la voz “cultura” como sustantivo procede del verbo latino cultivare) para devenir en una auténtica Ley Fundamental. La Constitución “se vive” y, al vivirla, se transforma como todo lo que es vivo, producto de su historia pero también de sus afanes; en suma, como cultura.

De todo esto ha tratado la Cumbre Global de la Democracia Electoral de la que ha sido anfitrión el INE, que se llevó a cabo del 20 al 22 de septiembre y que fue el resultado de la realización de diferentes foros en África, América, Asia, Europa y Medio Oriente y en el que participaron organismos internacionales y regionales, asociaciones de autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil y centros de reflexión de todo el mundo.

Los principales aportes de esta Cumbre resultan importantes para las democracias del mundo y particularmente para México, ya que se establece que los problemas de la democracia sólo se pueden resolver con más y mejor democracia. Se asentó que la persistencia y agudización de muchos problemas estructurales, ha generado una pérdida de confianza en la institucionalidad democrática y un terreno fértil para la aparición de fuerzas y liderazgos políticos con fuertes pulsiones autoritarias y populistas. También, que la tendencia a la concentración de poder tiene como efecto perverso la reducción o supresión de espacios necesarios para un debate público crítico e informado y para el pleno ejercicio de derechos y libertades fundamentales, como los de asociación y expresión. Por otro lado, auspicia intentos de control y captura de instituciones autónomas indispensables para la efectiva vigilancia del quehacer estatal. Sobre la violencia, la Cumbre concluyó que ésta, en sus múltiples formas y expresiones, se cierne como una amenaza a la democracia y la presencia del crimen organizado se convierte en factor disruptivo que atenta contra las libertades ciudadanas y el ejercicio libre de los derechos políticos, por lo que es necesario hacer un frente común ante este desafío. Este Pronunciamiento sobre el Futuro de nuestras Democracias que se hizo en la Cumbre, señala que existe también un consenso generalizado en que es necesario promover la formación ciudadana y la educación en democracia.

Es urgente recomponer la fractura entre la sociedad civil y las instituciones, pero, antes, debemos defender a esas instituciones del proceso deliberado de destrucción, debilitamiento, cooptación o alienación institucional que desde el interior del mismo gobierno se hace ahora mismo. La democracia, entendida como una asociación de ciudadanos, representa la suma de las creencias colectivas sobre lo que debe ser el Estado. Los valores fundamentales contenidos en tales creencias y plasmados en la Constitución, no encuentran una realidad donde acomodarse, en parte porque las instituciones no tienen legitimidad entre nosotros, no solamente porque se carece en nuestro país de un verdadero espíritu constitucional, que históricamente nos haya llevado a depositar nuestra confianza en las instituciones, como instrumentos reguladores para la obtención de los derechos de prestación que brinda el Estado y, en general, de la convivencia.

La falta de una cultura política y la mala costumbre de despreciar la aplicación de la ley, tomándola únicamente como referente político sin imperio, susceptible por lo mismo de negociación (entiéndase, impunidad), reinterpretación o de aplicación especial, son las causantes principales de la prolongada crisis política que estamos viviendo.

La polarización sistemática de los conflictos nos lleva más hacia el autoritarismo que a la consolidación democrática, porque al carecer el poder de límites definidos, o sea, al recorrerse los actores hasta los extremos que componen el conflicto, dejan amplios espacios que son llenados por grupos de interés de escasa representación general y de escasa legitimación.

La esencia del populismo es la antidemocracia, la falta de publicidad de sus acciones. No le interesa el diálogo ni la negociación, propios de la democracia. "Y existen tanto a izquierda como a derecha movimientos y doctrinas libertarios y autoritarios –afirma Norberto Bobbio*- porque el criterio de la libertad sirve para distinguir el universo político no tanto respecto a los fines como respecto a los medios; o al método empleado para conseguir los fines [...] Sólo las alas moderadas de las dos afiliaciones son compatibles con la democracia... Yo me considero un moderado [...] El moderado es, por naturaleza, democrático; un extremista de izquierdas y uno de derechas tienen en común el antidemocratismo... En el lenguaje de unos y otros democracia es sinónimo de mediocracia, entendida ésta como dominio no sólo de la clase media, sino de los mediocres. El tema de la mediocridad democrática es típicamente fascista. Pero es un tema que encuentra su ambiente en el radicalismo revolucionario de cada color".

*Norberto Bobbio, Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, Taurus, 1995.