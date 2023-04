Ciudadano en la polis | Alsuhail, la estrella polar del Oriente

Estamos en el Hamad, Décimo, son tierras esteparias, áridas, donde no crece casi nada. Arena, dunas, polvo. Este viento Volturno, quemante, que en estos limes Palestinae le llaman Sherkiya, es el infernum, el calor nos extrae toda energía, la cabeza quiere salirse del cuerpo como si los lémures (espíritus de la muerte romanos) vinieran a atacarnos y a formar con el ejército beduino para tomar nuestras vidas.

Ahora mismo no puedo orientarme, pero sé que el Éufrates está hacia el Este. Hay razones poderosas por las que Roma nunca ha habitado la zona en donde al parecer nos encontramos. Sólo los nómadas del desierto han podido recorrerlas. Trashuman entre las montañas al sur de Bostra en el verano para cambiar de pasto, que crece en donde solo ellos conocen. Esta configuración de la tierra en esta provincia es escenario natural para pastores, nómadas y para bandidos. Esta región prohibida está dominada por estas tribus nómadas combativas llamadas amoritas o amorreos, ellos conocen la gran ciudad y capital provincial de Antioquía, la llamada “Atenas del Este” y su oasis: el “puerto del desierto” al que acuden y en el que se abastecen las sedientas caravanas que atraviesan el desierto sirio. Nosotros, ahora, no sabemos hacia dónde ir para encontrarlas. El viento del desierto ha borrado todas las huellas y hemos recorrido distancias indecibles en total desorientación.

Vamos a encontrar el camino de regreso a Adrou, optio. Antes, debemos sobrevivir al ataque.

-¿Agua? ¿Provisiones? ¿Avituallamientos? ¿Décimo?

-Suficientes para varios días, si las racionamos.

-Nos doblan en número, Cayo Lucio, me dijo Décimo Iunio Lucano.

-¿Legionarios que puedan combatir?

Poco más de mil, Cayo. Que los legados y tribunos dividieran la legión para esta campaña evitó una tragedia mayor. ¿El resto de la legión saldrá a rescatarnos?

-Si resistimos lo suficiente, nos encontrarán, amigo. Recuerda que a nuestra legión también se le conoce desde hace mucho, como Fidelis Constans, que significa “leal e inquebrantable”. Ferrata porque es acorazada, fortificada con los más duros elementos. Y nuestro símbolo, que allá se ve ondeando, no por nada es el toro. Tenemos la fuerza, el espíritu, la bravura, nuestras victorias.

-¿El resto de los centuriones, optio?

-Sólo nosotros, Cayo. El legado Quinto Fulvio no sobrevivió. Tres tribunos todavía siguen con nosotros.

-¿Cuántos equites legionis (jinetes de caballería) tenemos, Décimo?

-Sólo noventa y tres en la turmae.

-Ya sabes lo que tienes que hacer con esas alas, Décimo.

-Sí. Proteger nuestros flancos.

-Si no nos agrupamos y les plantamos cara, no sobreviviremos, amigo.

-Hay que formar. Ellos ya vienen, Décimo. No los esperaremos. Cargaremos contra ellos con toda la fuerza que tengamos.

Cayo Lucio Aquilio respiró hondo, se daba cuenta que su respiración estaba agitada y cerró los ojos pidiendo a los dioses manes, a los dioses lares que protegían su hogar y el hogar de todos los romanos bajo su mando, que les dieran el triunfo de combatir con fiereza y honor y salir vivos del infierno en que habían caído.

A lo lejos se escuchan galopes sordos en la arena, miles, que parecen que todo el desierto es un inmenso tambor de guerra. Este viento Volturno levanta la arena lo mismo que el galope de la caballería beduina y su infantería. Un monstruo de arena se levanta ante nuestros ojos, cegados, terrosos, ajados, con tierra seca por el sudor y la sangre. Los lémures vienen por nosotros, se dijo Cayo Lucio.

Las turmae de caballería legionaria, colocadas a los flancos de la legión, hasta los caballos bufaban impacientes, avanzaban y retrocedían unos metros con sus jinetes. Cada turma ondeaba con su signifer su enseña, se escuchaba cómo la sacudía el viento. No veía en ninguno miedo, solo esa mirada decidida, esa ansiedad porque ya llegue el portentoso enemigo y medirse nuevamente con él.

El choque fue estruendoso. Potente. Seco. Los hastati y los vélites de la primera línea, sin importarles verse en inferioridad numérica, formados en cuña, avanzaron a trote veloz para encontrarse con el enemigo, lograron hacer un hueco en las filas beduinas, primero lanzando como enjambre sus pilum (jabalinas), y después con sus gladio (espada corta), empujando, cortando y forzando el combate cuerpo a cuerpo. Un león no se revuelve con la fiereza de ellos. Tierra y sangre encharcada. Carne expuesta hasta los huesos, trozos de cuerpos por doquier, gritos salvajes. Los manípulos (divisiones, unidades de la legión) se movían como un solo cuerpo y también así caían muchos de ellos, y cada uno se llevaba a ocho beduinos consigo al inframundo. Ya entraron los princeps (prinkeps), los príncipes de la segunda línea a relevar a los hastati. “¡Estamos siendo rodeados!” Se escucha más allá del centro de la batalla. Aun así, los princeps derriban muchos enemigos. Y también son derribados. Se distinguía entre la muchedumbre un casco (cassis) con una cresta (crista transversa), que cruzaba lateralmente la cabeza de un legionario y era el distintivo máximo de un centurión, que permitía identificarlo fácilmente. Cayo Lucio estaba ahí, hombro con hombro con sus hombres, sin cansarse de dar tajos y hendir su gladio en los atacantes. Porque no era un legado o un cónsul, sino un centurión primi ordines elegido por su valentía y destreza en batalla, por su don de mando. Décimo Iunio Lucano, su optio, estaba más atrás, combatiendo fieramente, apoyando a las tropas auxiliares como buen lugarteniente. Cayo ordena a Décimo que las turma impidan que sean rodeados. La caballería entra en combate levantando túmulos de arena y tierra y los cascos se escuchan a cientos de metros. Agradezco –se dice Cayo Lucio- que aún no es necesario que peleen los triarius. Señal que no estamos acabados todavía. Los beduinos retroceden. No están vencidos. Son muchos aun.

Horas después de la batalla, mientras hacemos vigilancia en la noche más oscura que sólo el desierto puede entregar, hablamos mi optio y yo.

-Décimo, no estoy entrenado en orientarme con las estrellas, como lo hacen nuestros navegantes, pero desde joven, he escuchado que hay que mirar al cielo y buscar en agosto a las Perseidas (estrellas fugaces).

-¿Nos dan el Norte? ¿el Sur?, ¿Centurión?

-Aún no lo sé, Décimo. En Roma, el solsticio de invierno, con el que se orientan los edificios públicos, lo hacen los ingenieros en los días en que el Sol está más al Norte.

-También escuché, optio, que a finales de agosto, en el centro de este limes, se ve la estrella que llaman los locales Alsuhail, la más brillante de la constelación que conocemos como Argo Navis (el navío Argos). Es la más esperada por los pobladores de esta provincia, porque marca el final del verano y el comienzo, poco a poco, de los días más frescos y templados en este desierto infernal.

Sobrevivamos y persigamos estrellas, amigo. Nos llevarán a casa o nos traerán a nuestros refuerzos y a nuestros amigos.