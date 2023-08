Ciudadano en la poli | El destino ya está aquí

Todo era agitación en el ánimo, en la respiración y palpitaciones desbocadas. No había miedo. Era otra cosa porque, al ver hacia al frente, a lo lejos, aquel enorme ejército beduino, les parecía a los romanos estar mirando de manera directa al propio destino, cómo se manifestaba a sus ojos y tomaba cuerpo ese vaporoso Destino que siempre invocaban, que siempre escuchaban decir a los demás, aceptando la fatalidad, sus designios infaustos y siempre misteriosos, o augurando la gloria y el triunfo. Ahora veían ellos mismos a las Fatae o Moiras hilar o deshilvanar lo que en ese momento serían las costuras de sus vidas o el momento en que los hilos serían cortados. Ahí estaban, ansiosos por ir ya al encuentro con el Destino que les abría los brazos. Todos jugaban a los dados y sabían que la tirada ya había sido hecha. Solo era cosa de ir a ver cómo habían caído.

~Cayo Lucio ve de reojo a Décimo.

~Nunca pensé decirlo, Décimo, pero como ya no hay marcha atrás ni refugio donde atrincherarse, sólo siento un deseo inmenso de correr a buscar el destino que ya está aquí esperándonos. Parece algo terrible el destino que está ahí frente a nosotros, pero ve a toda nuestra legión, ninguno está asustado, ninguno gime por su vida, por el contrario, míralos cómo jadean, no desvían la vista a ningún otro lado más que adonde está el enemigo, parecen perros de guerra que solo esperan la orden de atacar. Me siento bien de correr con la jauría.

~Lo que ha de ser será, Cayo. Tienes razón, todos contamos con que es muy probable que las Parcas aquí nos vengan a encontrar. Y te puedo decir que ningún legionario ha pensado siquiera escribir y dejar aquí en el desierto, para que otro romano la halle, alguna nota de despedida a su familia. El valor de estos hombres, su honor, es el que los hace no darse por vencidos, negarse a morir aunque el enemigo sea formidable, aun y cuando lo seguro sea la muerte. Y centurio… tienen una confianza absoluta en ti, como si fueras un Júpiter protector.

~Décimo ~ordena Cayo Lucio~, ya vienen los beduinos, da la orden para que nuestra primera avanzada los reciba.

~ Décimo ordena a Aelio Prisco: avancen con tus sagittari a caballo (arqueros), junto con las cohortes de Sexto Virgilio!

Las tubas y las cornetas de la VI Ferrata resuenan potentes y marciales. De inmediato se mezcla el ruido de cientos de legionarios dando los primeros pasos de la marcha, sus grebas, sus lanzas y pilum, sus caligae (sandalias) hundiéndose en la arena, sus escudos, los cascos y relinchos de los caballos, las órdenes de los oficiales. Tres filas, muy espaciadas las unas de las otras para presentar un frente lo bastante amplio para cubrir la superioridad numérica de la fuerza del frente del ejército beduino y lo bastante compacto y cohesionado para resistir con fuerza el embate.

Una batalla campal Manio ~le dice Casio Galo a Manio Sabino~, los beduinos jamás presentan combate así. Pero ya ves cómo son caprichosos los designios del destino. Tácticamente somos superiores. Pero numéricamente estamos fritos. Hay belleza en pelear batallas que se sabe no se han de ganar.

~El tribuno voltea con suavidad, traga saliva y replica sonriendo: Casio, tú eres un príncipe, combates siempre en la línea antes que intervengan lo triarios, hoy se necesita que hagas eso mismo. Si no tenemos necesidad de ocupar la fuerza de los triarios, llegaremos a ver otro día más.

Enseguida, el estruendo y la fuerza del choque les avisan que el destino ha llegado a buscar a todos.