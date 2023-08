Ciudadano en la poli |De qué está hecha la voluntad de los dioses

-El grupo de Sexto Virgilio está resistiendo, Cayo, pero la fuerza beduina a la que se enfrentan es muy grande.

-Ya lo veo, Décimo. Hay que esperar a que la legión se rehaga. Quiero que los nómadas sepan claramente que no vamos a retroceder ni un ápice ni tampoco vamos a darles cuartel, como ya lo están comprobando, pues jamás se imaginaron que ésta pequeña legión de Roma, que ellos creían asustada, en retirada y casi aniquilada, les trajera la guerra a su campamento y les mordiera como lo estamos haciendo. Casio Galo y Sexto Virgilio han hecho que el grupo maniobre bien y nuestra turma (caballería) que está combatiendo le está dando una buena pelea a la caballería nómada, aun cuando sus caballeros los superan tres a uno. Hay que esperar un poco más… Un poco más…

-¡Mira, centurio! -Alza la voz el tribuno Manio Sabino, señalando hacia el campamento nómada, donde se veía mucho movimiento de efectivos que venían desde el sur. ¿Desde dónde está llegando ese enorme contingente de refuerzos a los nómadas?

-No lo sé, Manio –contesta Cayo Lucio-, pero me parece que éste ejército beduino realiza maniobras que exigen planificación de mucho tiempo atrás. Lo que hemos visto y sufrido, aunado a la enorme fuerza que tenemos enfrente y que están conjuntando contra nosotros, no es de simples escaramuceadores, sino de un ejército preparado para conquistar todo el territorio.

-Al salir de nuestra fortaleza de Adrou (Udruh, Jordania), Cayo, no teníamos ninguna información que nos llevara a prever que esto estaba pasando, dice Manio Sabino. Desde ese momento nuestra legión no estaba preparada para enfrentar a un ejército así, mucho menos ahora que nos han diezmado de esta manera.

-Es verdad, Manio, pero henos aquí. Si han fallado todos estos años nuestros espías, o ha habido traidores entre los que estamos en esta maldita frontera o los beduinos han sabido hacer su juego tan bien, fuera de nuestra vista, ya no importa. Éste es el momento en el que los dioses nos han colocado para probar con qué voluntad y de qué manera escogemos morir o qué hacemos para mostrarles que somos dignos de que escuchen nuestras plegarias y nos dejen vivir. En los dos casos, los dioses que deciden nuestro destino son justos y sabios. En los dos casos, los dioses dejan en nuestras manos la manera en cómo hemos de ser recordados, de alguna manera nos dejan moldear lo más importante de nuestro destino. Las palabras de Cayo Lucio caían en un silencio espeso de todos los que escuchaban, absortos como estaban en mirar fijamente la enorme mancha beduina que parecía un cardumen por la manera en que se movía y que solo iba creciendo ante sus ojos.

El grupo legionario que encabezan Casio Galo y Sexto Virgilio se bate con denuedo, su determinación no ha renunciado a ceder un milímetro de terreno, pero la inmensa fuerza numérica de los beduinos, que reciben refuerzos cada vez mayores y a cada momento, se va imponiendo y obliga a la legión a retroceder. Cuerpo a cuerpo se combate, encarnizadamente. Los romanos abaten a un beduino y aparecen enseguida diez más. No sucede lo mismo con los legionarios.

Cuando Sexto y Casio piensan que los beduinos van a romper su formación y flanquearlos, escuchan en su retaguardia el estruendo de escudos al chocar con los gladios, aullidos y gritos feroces de guerra y el tumulto de caligae (sandalia militar romana) haciendo trepidar el suelo del desierto. Cayo Lucio, Décimo Iunio, Manio Sabino, Aelio Prisco, Servio Spurio, Cneo Rufo, Paulo Cornelio, Marcio Justo y el resto de la legión vienen detrás en marcha veloz a reforzarlos, a presentar el combate definitivo. Ninguno de ellos se había escuchado rugir así.