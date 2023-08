Ciudadano en la poli |Alcanzar. Perderse. Encontrar

Casio Veturio ha puesto en marcha a la VI Ferrata, con los heridos hasta atrás de las columnas de la legión, incluido el tribuno Claudio Fannio Gémino al cuidado de Leukós y de sus asistentes.

-¡No puede cabalgar, tribuno! Grita Leukós, al ver a Claudio Fannio pedir su cabalgadura. La herida se abrirá y volverá a sangrar. Sólo han pasado veinticuatro horas desde que lo hirieron. Si cabalga, no llegará muy lejos.

-¡No me puede prohibir nada, Leukós! Responde Claudio Fannio. Además, bastante lejos he llegado ya y he evadido a la muerte, con tu ayuda, como para dejar de servirle a la legión en estos momentos de apremio y necesidad.

-¡Puede usted morirse cuando quiera, tribuno, pero no en mi guardia! Dijo Leukós. El legatus me hizo responsable como médico de mantenerlo con vida, cosa que no fue fácil cuando llegó al valetudinarium, y menos ahora cuando se empeña en esta necedad de cabalgar por su cuenta.

-Leukós –dijo el tribuno-, entiendo la responsabilidad que te dieron, así como agradezco que me hayas salvado la vida, pero en estos momentos no estamos como para perder a ningún oficial ni legionario que pueda ponerse en pie o cabalgar. El tiempo nos apremia a nosotros y también a nuestros compañeros que venimos a rescatar. No te preocupes Leukós, si muero, no será por esta herida. –Y se alejó espoleando su cabalgadura.

Como le informaron los exploradores, Casio Veturio dirige la legión hacia el noroeste de su posición, donde se encontraron rastros de un campamento provisional hecho por legionarios. Han perdido ahora elementos valiosos en la emboscada beduina, pero hay oficiales suficientes para dirigir la marcha. El centurión Sergio Bulbo Calvino transmite las órdenes de marcha y el optio Livio Atratino, ahora ayuda auxiliando en la transmisión de las órdenes a los demás oficiales de la legión.

-He despachado desde temprano a nuestros speculatores y frumentarii para explorar el frente, legado, le dijo a Casio Veturio el tribuno militar Claudio Fannio.

-Muy bien, Claudio, contestó Casio Veturio. Al mismo tiempo que debemos prevenir más emboscadas de los beduinos o defendernos de sus ataques, vamos contra el tiempo para llegar a ese campamento que posiblemente hicieron nuestros compañeros. Mientras más tiempo pase, nuestros compañeros menos podrán resistir, estén donde estén.

A muchos kilómetros de allí, Cayo Lucio ya prepara su tiro de los dados. Ha dispuesto tácticamente a su legión y ha ordenado a su optio Décimo Iunio marchar al encuentro con la enorme fuerza beduina que tienen enfrente. Las voces y gritos de mando de Casio Galo, Sexto Virgilio y Manio Sabino se escuchan estruendosas en esa inmensidad del desierto.

-No pudimos alcanzar el norte, no pudimos llegar al septentrión, con los nuestros, Cayo, dijo Décimo.

-Lo intentamos pero no llegamos allá, amigo, dijo Cayo Lucio. Pero hemos sido tan fuertes como para llegar aquí. Nuestra voluntad ha sido tenaz para regresar con los nuestros. Pero la diosa Fortuna no ha querido que así sea, tampoco para que nadie haya venido a encontrarnos. Nuestra legión ha estirado sus brazos y sus manos cuanto ha podido para buscar y alcanzar la otra mano que nos salve, encontrando solo aire y arena. Pero míranos, Décimo, vamos marchando al combate como cientos de veces lo hemos hecho, con la bravura que en cada ocasión hemos visto en los rostros de nuestros compañeros. Los dioses han querido que nos encontráramos a nosotros mismos y nos ponen esta prueba que representa el rito de paso hacia la vida o hacia el inframundo. En esta prueba nos reconoceremos. ¡Sea!