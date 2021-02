Choque de trenes por Culiacán

Finalmente serán sólo cuatro de los innumerables aspirantes que se apuntaron para participar como precandidatos de Morena en busca de la presidencia municipal de Culiacán.

Ellas y ellos son Graciela Domínguez Nava, actual diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado; Merary Villegas, diputada federal; y Jesús Estrada Ferreiro, actual presidente municipal de la capital de Sinaloa y quien ya solicitó separarse del cargo para buscar la reelección.

También logró colarse a la recta final de esta carrera por la candidatura por Culiacán nada más y nada menos que Gerardo Vargas Landeros, ex secretario general durante el gobierno de Mario López Valdez.

Tal parece que el empeño que ha puesto y toda esa estrategia mediática estatal y nacional desplegada durante los últimos meses para colgarse de la Cuarta Transformación, por fin le empezó a rendir frutos.

Por eso que no se sorprendan los morenistas sinaloenses si en las encuestas que aplicará Morena nacional resulta triunfador el señor del trébol, como lo llaman sus seguidores, o el innombrable, como lo llamó ayer la diputada federal Merary Villegas, quien ya pintó su raya y advirtió que no lo apoyará si resulta candidato.

La sospecha o el “temor” de la diputada federal de que Vargas se cuele a la final no es infundado: Vargas Landeros ha trabajado desde hace meses, además de la estrategia mediática, en una estrategia para posicionarse en las encuestas telefónicas. No pocos culichis han recibido llamadas telefónicas donde se promueve “el señor del trébol”.

De allí que la carrera por la candidatura de Morena por Culiacán tendrá un cierre de fotografía, pero también, y muy probable sea un choque de trenes.

¿DE REGRESO RAFAEL PADILLA?

En Mazatlán, una vez más el caso del ex contralor Rafael Padilla Díaz vuelve a ser tema de discusión en el Cabildo, ya que el pasado 17 de febrero el contador envió a regidores, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Presidencia municipal, la solicitud para ser restituido en su cargo, argumentando diversos resolutivos hechos por la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en Guadalajara.

Ayer, la regidora María Teresa Núñez Millán le echó más leña a la hoguera, al preguntar en asuntos generales de la sesión ordinaria número 56 de Cabildo, cuál era el estatus de la solicitud entregada por el ex contralor.

El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, respondió que la solicitud de Padilla, junto con otra más en curso de la Sindicatura en Procuración, se encuentra en la etapa de la conservación en el área jurídica para dar contestación a ambas partes.

Y con relación a la petición del contador Rafael Padilla, agregó que ya se valora para enlistarla en alguna de las sesiones de Cabildo, aunque refirió que por la magnitud de la solicitud esta tendría que ser discutida en una sesión extraordinaria.

“La estamos ya valorizando para que sea enlistada en algunas de las sesiones y creo que por la magnitud tendría que ser extraordinaria. En breve se les hará llegar vía escrito la contestación conforme al artículo octavo constitucional del derecho de petición”, comentó.

Por su parte, la síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño informó recientemente que la oficina a su cargo se amparó en contra del resolutivo de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral que deja sin efecto la suspensión de Rafael Padilla al frente del Órgano Interno de Control.

El recurso de impugnación tendrá que ser visto en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral con sede en la Ciudad de México, quien será el que dé la última palabra sobre el caso.

Para Bojórquez Mascareño, mientras este tribunal federal no emita un nuevo fallo, el ex contralor no podrá regresar a su puesto, el cual ocupa Abel Vega Martínez desde el 18 de diciembre pasado; sin embargo, pese a este amparo podría haber un ‘madruguete’ por parte de Cabildo, sobre todo porque el secretario ya aseguró que podría convocarse a una sesión extraordinaria para tratar el caso.