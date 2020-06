Cerrar el ciclo escolar desde casa

“El profesor que piensa acertadamente deja vislumbrar a los educandos que una de las bellezas de nuestra manera de estar en el mundo y con el mundo, como seres históricos, es la capacidad de, al intervenir en el mundo, conocer el mundo”

Paulo Freire

Hoy estamos habitando un nuevo mundo, conociéndolo, adaptándonos a los restos que nos hereda la pandemia del 2020: “la nueva normalidad”. En los casi veinte años trabajando para la educación pública será una ocasión inédita para el sistema educativo nacional la forma en que concluirá el próximo 22 de junio el ciclo escolar 2019-2020. Un año sin ceremonias de graduaciones, sin entrega de certificados impresos, sin diplomas a los estudiantes destacados, sin el último pase de lista, sin palabras de despedidas, sin escuchar las clásicas “Golondrinas”, sin la fotografía del recuerdo para las generaciones que terminan un nivel educativo más.

Afortunadamente, las tecnologías inteligentes de este milenio han sido aliadas en el uso de plataformas, celulares, tabletas hasta las redes sociales o las convencionales como: el transporte, las fotocopias, las llamadas telefónicas, los medios de comunicación como: la radio y televisión han sido piezas claves para poder transmitir comunicados, tareas y conocimientos. Es una artillería que está jugado un papel elemental para establecer comunicación con los padres, tutores y estudiantes en educación básica así como un puente para acercar a los niños y jóvenes a los aprendizajes mínimos de cada asignatura que conforman el mapa curricular de la educación básica.

El ciclo académico 2019-2020 para los jóvenes de secundaria corría con dos evaluaciones efectuadas: primer momento, mientras se estaban preparando para cerrar el segundo corte antes de las vacaciones de semana santa. Desde el mes de enero los estudiantes entraron en periodo de recuperación donde los jóvenes tienen derecho a este beneficio. Los reprobados; pueden por medio de exámenes o trabajos; aprobar las asignaturas rezagadas en estos dos periodos evaluativos para evitar que el alumno pase a los exámenes extraordinarios. Todos estos esfuerzos deben hacerse antes de la emisión de la evaluación del tercer periodo. El 20 de marzo del año en curso; cambió las formas de aprender y de enseñar en la educación pública, conforme ha transcurrido el tiempo más nos alejó del día de volver a las aulas. Las escuelas privadas nos llevan ventaja en este plano; tienen varios años utilizando plataformas y programas para que sus estudiantes entreguen, suban trabajos asignados con fechas y horarios límites.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado; planteó una estrategia de reforzamiento “Aprendamos juntos en casa”, dirigido a estudiantes del sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria. La estrategia consistió en cursos para directores, profesores, actividades asignadas por semana; con contenidos y temas para que los estudiantes de esos grados repasaran los ejes temáticos en el caso de matemáticas y las prácticas sociales del lenguaje en la materia de español cerrando la estrategia con un examen en línea. El propósito fue que durante un mes repasaran los aprendizajes esperados más importantes del perfil egreso tanto para primaria y secundaria en los campos formativos de lenguaje y comunicación y pensamiento matemático una apuesta para robustecer los conocimientos necesarios para el siguiente nivel educativo.

El coronavirus está revolucionado nuestras vidas. El COVID-19 nos pone filosóficos porque muchas han sido las experiencias, los aprendizajes, también nos pone creativos pero sobre todo actitudinales. En el caso de los supervisores, asesores técnicos pedagógicos, directores, maestros esta pandemia que nos ha postrado en el alejamiento físico también nos ha brindado la oportunidad de indagar más sobre las familias, tenemos más consciencia sobre cómo viven sus estudiantes, sobre las posibilidades de conectividad, a qué se dedican sus padres, qué están haciendo para sobrevivir ante esta crisis por el desempleo. Más importante darnos un tiempo para conocer la salud emocional de nuestros jóvenes, muchas familias no la están pasando nada bien; algunos están en duelo- Nos está moviendo la empatía. Los padres muchos están empezando a reconocer el trabajo de los docentes en las escuelas, han cursado un cuarto del ciclo escolar con sus hijos en casa se hacen preguntas ¿Cómo le hacen los maestros para atender a grupos de cuarenta? Los profesores se adaptaron a integrar su trabajo con la vida familiar, porque muchos maestros son padres.

Desafortunadamente esta situación sanitaria, nos ubica en una realidad abrumadora: las brechas digitales y las desigualdades sociales. No es lo mismo aprender desde casa en la ciudad que en una zona rural o la periferia de las ciudades. El acceso a internet, conectividad es limitado, muchos maestros se la jugaron; conozco casos donde han entregando fotocopias en la casa de sus alumnos de las actividades asignadas. No se puede decir que un 100 por ciento de nuestros estudiantes estuvieron en contacto con sus profesores o directivos durante esta contingencia sanitaria. Existe alrededor de un veinte por ciento que no han entregado sus tareas o no establecieron contacto con sus escuelas, al menos en la zona escolar donde trabajo, todavía hoy estarán tratando de contactar a los jóvenes. Los directivos con sus diversos departamentos académicos, tecnológicos y de Servicios Complementarios (Trabajo social, prefectura) han hecho un trabajo maratónico para tener razón de sus estudiantes, para establecer comunicación o contacto.

El último Consejo Técnico Escolar del día 8 de junio de igual manera fue desde casa. Conocimos orientaciones para el regreso a clases a sabiendas que puede haber cambios de fechas; que dependerá de los colores del semáforo del COVID. Los maestros en el CTE plantearon sus dificultades, sus alegrías, sus preocupaciones. Todos están consientes que se necesitarán cursos de de reforzamientos en la mayoría de las asignaturas cuando podamos volver a las escuelas. Reconocemos que nos está costando adaptarnos al distanciamiento social, porque de nuevo hemos descubierto que necesitamos vernos, sentirnos, escucharnos para sentir a plenitud las relaciones humanas. Estamos cerrando un ciclo escolar desde casa pero se siente un ligero vacío porque la memoria alberga las clases en vivo, la plaza cívica con manteles largos porque en este ciclo escolar que concluye extrañaremos sin duda la fiesta de clausura.