Cerca y lejos de una vacuna contra SARS-CoV-2

“Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad” (Neil Armstrong - 20 de julio de 1969).

Hace años, la humanidad consiguió un importante logro que concluyó en julio de 1969 con el arribo del hombre a la luna por primera vez. Más de 50 años después la humanidad vive uno de sus más grandes retos al enfrentar una pandemia producida por el SARS-CoV-2.

Investigaciones recientes indican que el SARS-CoV-2 llegó a diversos países como Estados Unidos desde finales de diciembre de 2019, y se extendió a nivel mundial por medio de viajes internacionales. Aún está por definirse el origen del virus y su fecha exacta de aparición, algunos estudios indican que estaba presente en aguas residuales de países europeos desde antes de encontrarse en China.

Desde enero a la fecha se ha realizado un esfuerzo internacional para acelerar la obtención de fármacos y vacunas. El pasado 14 de julio en la revista The New England Journal of Medicine se anunciaron los resultados de la vacuna desarrollada por la empresa llamada Moderna. En los experimentos se describe que en el ensayo se administraron dos dosis y diferentes concentraciones de la vacuna de ARNm-1273 (con 28 días de diferencia), a 45 adultos sanos de 18 a 55 años de edad.

La estrategia ya ha sido utilizada con virus como MERS y SARS, y consiste en ingresar este fragmento de material genético del virus al interior de la célula, para que a su vez se produzca una proteína propia del virus, ésta al ser expuesta al sistema inmune desencadenará una respuesta que culminará con la producción de anticuerpos protectores.

Los resultados indican que las respuestas de los anticuerpos después de la primera administración fueron más altas con dosis más altas y aumentaron después de la segunda dosis. Los efectos adversos que se observaron en más de la mitad de los participantes incluyeron fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el lugar de la inyección . Los efectos adversos sistémicos fueron más comunes después de la administración de la segunda dosis. Los síntomas se desvanecieron un día y medio después de recibir la inyección, con ingesta de líquidos y descanso.

Mientras esto ocurre; Rusia analiza lanzar una vacuna a mediados de agosto para prevenir el coronavirus. La vacuna se probó en junio con 38 voluntarios remunerados de entre 18 y 65 años de edad, y tendrán que ser monitoreados durante seis meses más después de la administración de la vacuna. Ante esto el gobierno de Estados Unidos, desarrolla un plan y dedica millones de dólares con intensión de obtener vacunas y tratamientos antes que nadie, lo que debería preocupar a la OMS y los demás países para garantizar una distribución racional y equitativa.

La vacuna mRNA-1273 indujo respuestas de protección contra el virus SARS-CoV-2. Estos resultados muestran avances importantes y muy prometedores para el desarrollo de una vacuna, pero es importante considerar que aún falta mucho trabajo por hacer, se debe garantizar la seguridad, la efectividad y la disponibilidad (No sabemos por cuanto tiempo puede proteger). Otro aspecto a considerar es que la producción asegure volúmenes suficientes para la población en riesgo durante la fase aguda de la pandemia. Además los países deberán garantizar el abasto y distribución a grupos vulnerables y se deben evitar abusos de oportunistas que quieran enriquecerse en estos momentos.

Mientras la gente siga pensando que el SARS-CoV-2 no existe, que todo es un invento, que no use o no use bien el cubre bocas, seguirán las transmisiones del virus. Un ejemplo es un hombre de 30 años que murió en un hospital de Texas después de asistir a una llamada ‘fiesta COVID’, antes de morir dijo el hombre a su enfermero “Pensé que era un engaño”. ¿Tiene que pasar esto para creer?.

En Corea del Sur – país que se consideró un ejemplo en el manejo de su epidemia- se observó que la exposición y propagación de la enfermedad por coronavirus se puede dar en clubes nocturnos. En tan solo cinco días, durante el periodo festivo del 30 de abril al 5 de mayo, jóvenes que asistieron a clubes nocturnos, contrajeron COVID-19 y lo difundieron en su país.

Parece que se envía un doble mensaje al decir que se regresa a la nueva normalidad y a la vez quedate en casa. Debemos utilizar el criterio y definir nuestras prioridades. ¿Qué será más importante? Ir a trabajar o a comprar y salir a pasear. No todos podemos permanecer en casa pero debemos hacerlo en la medida de lo posible. El éxito de los esfuerzos que se realizan depende de todos, el fármaco y la vacuna son parte importante para la desaceleración de la pandemia pero depende de nosotros disminuir la transmisión del virus.

Será otro pequeño paso para el hombre pero muy importante para la humanidad.