Carta a las magas

Dedicatoria a la Humanidad.

“Y a la esperanza de que la guerra contra la insensatez

pueda ganarse algún día, a pesar de todo”

Isaac Asimov

Hoy bajo distintas tradiciones en las regiones país, y el mundo, se celebra la llegada de los reyes magos, y con ello, desde la epifanía hasta los regalos, roscas y simples encuentros, reconocemos y damos bienvenida a un nuevo mundo y renovamos la esperanza en un escenario diferente y complejo.

Estos buenos deseos de espíritu renovado, nos hacen trascender edades y circunstancias, estoy convencida de que la pandemia nos ha hecho ser sobrevivientes, pero también a tener la osadía de dar valor presente a la salud, la familia, la libertad, los encuentros y la vida misma, esta nueva realidad nos hace crecer, pero este cambio viene acompañado de algo más y es lo que hace a esta época aún más trascendente: el mundo visto también desde la inclusión de las mujeres, y para ser más precisa, en un proceso electoral en puerta.

Hablar de lo legal o de la justicia y de la propia igualdad es insuficiente, así que también desde la nueva óptica de inclusión hago un llamado y petición a las magas, a estas mujeres que están ensombrecidas, invisibles e invalidadas; pero no desistan, porque todo parece indicar que no será este año en el que tendremos gobernadora, es más, ni candidatas al cargo, y es también sabido que incluso habrá menos candidatas a diputaciones federales que en otros Estados del país. En el resto de los cargos no hay manera legal de regateo de espacios, pero sí lo hay de perfiles.

Así que una vez más necesitamos de su valentía e insistencia, de las militantes de partidos políticos, nuevos, viejos, solos o en alianza o coalición, hasta las ciudadanas que han levantado la mano para participar y las que ejercerán su voto, a escuchar esta petición de cambiar el rostro de la política, desde estas campañas que inician hasta la ejecución de sus cargos; están llamadas a dignificar el entorno y regresarle la vitalidad a nuestra democracia.

Esta carta es también una esperanza de triunfo contra la insensatez: dejar a lado el regateo para establecer mayores puntos de encuentro, incluso entre las propias magas (mujeres) para generar lazos de solidaridad firmes, es también una oportunidad de profesionalismo de la clase política, y fijar así el compromiso irreductible por el bien común.

PD. Julio Cortázar pudo traducir el espíritu inquebrantable de ser “maga” en su novela más importante: Rayuela, así que sirva de analogía también, y para todas aquellas revolucionarias, irreverentes e incansables que abren caminos y puertas…