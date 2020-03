Capitulo III “Corona" el coronavirus en México

Llegó el COVID-19 a México "Calma, calma... ¡Que no panda el cúnico! ¡Que no cunda el pánico!" (Chapulín Colorado-Roberto Gómez)

Hasta el momento el COVID-19 se encuentra en 77 países; en el mundo existen más de 90870 casos registrados desde el día del inicio hasta la fecha y las estadísticas cambian día con día. Los países más afectados son China (con 80304 casos), seguido de Corea (4212), Italia (1689), Irán (978), Japón (239), Alemania (129), Singapur (106), Francia (100), Estados Unidos (62) y otros con menos de 60 casos. En el continente americano se tiene reporte del COVID-19 en Canadá (30), Estados Unidos (62), Ecuador (7), México (5), Brasil (2), Chile y Argentina (1 cada uno), y hasta el momento solo se ha reportado un deceso en Estados Unidos.

Es muy importante que observemos que de los 80304 casos en China hay 2946 decesos. De los 10566 casos fuera de China hay 166 decesos, lo que nos da un total de 3112 muertes. Los datos anteriores indican que los porcentajes de los casos que terminan en deceso son de 3.60% en China, 3.42% en el mundo y 1.57% fuera de China. La interpretación de los reportes diarios de la OMS; demuestra que las medidas realizadas por China están controlando al COVID-19, pero los casos aumentan dramáticamente en el resto del mundo principalmente en el Pacífico oeste, el mediterráneo oriental y Europa. Seguramente se extenderá por el continente americano hasta estar distribuido por todo el mundo.

Se debe destacar que no todo es malo como parece; pues del total de casos confirmados se han recuperado 51038 personas (56.16% de los casos), lo que demuestra que el virus no es tan peligroso. Actualmente quedan más de 40000 casos activos que seguramente pronto se recuperarán.

Ahora podemos empezar a hacer comparaciones entre brotes e infecciones. Cada año mueren en el mundo aproximadamente entre 290,000 y 650,000 personas debido a complicaciones de los virus de la influenza. De noviembre de 2002 a julio de 2003 el SARS se extendió en 29 países y resultó en 8096 personas infectadas generando 774 muertes con una tasa de mortalidad del 9.6%. En 2012 el MERS causó 858 decesos de 2494 personas infectadas con una tasa de mortalidad del 34.4%. El COVID-19 ha infectado a más personas, pero afortunadamente para nosotros tiene una tasa de mortalidad mucho menor. Hasta el momento hay más muertes por problemas cardiacos, cáncer y problemas derivados de obesidad en el mundo (también debemos atenderlos).

Hemos aprendido del COVID-19 que tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, aunque algunos reportes indican hasta 27. Afecta principalmente a personas con edades de más de 60 años. Los síntomas pueden evolucionar a neumonía, con opresión en el pecho, dolor en el pecho y dificultad para respirar sobre todo en pacientes de edad avanzada y con afecciones de salud crónicas. La infección parece comenzar con fiebre seguida de tos seca; después de una semana, puede causar dificultad para respirar y aproximadamente el 20% de los pacientes requieren de un manejo hospitalario. Llama mucho la atención el hecho de que la infección por COVID-19 rara vez causa secreción nasal, estornudos o dolor de garganta; ya que estos síntomas se han observado en 5% de los pacientes. Es importante saber que se puede hacer la diferencia en que el dolor de garganta, estornudos y congestión nasal son signos característicos de resfriado.

Es interesante observar la distribución geográfica del virus en cada país; debido a que la mayoría de los casos reportados en Estados Unidos y Canadá se localizan en la en las fronteras y la periferia. Esto podría favorecer la propagación y transmisión debido a la falta de cuidado y controles sanitarios en garitas, casetas y fronteras; ya que la atención se enfoca principalmente en aeropuertos. Seguramente notaremos un aumento en los casos en estados colindantes con Estados Unidos (tal vez por eso urge el muro a Trump; para ayudarnos).

La propagación del COVID-19 en el planeta se reportó de manera irregular debido a que algunos países presentaban casos y no se podían explicar los vínculos. La OMS declaró que muchos países no estaban aportando información y ahora podemos observar que cada día se suman más países afectados en el mundo. Los primeros en reportar el COVID-19 en América fueron Estados Unidos y Brasil. Los casos de pacientes con infecciones en Estados Unidos fueron importados de Asia, Europa y Medio Oriente. Los casos de México, Brasil, Chile y Ecuador vinieron de Europa, principalmente de Italia. La secuencia genómica del COVID-19 obtenida en México parece mostrar similitud con cepas de Italia y Brasil.

De los cinco casos reportados en México los estados afectados son: CDMX (2), Chiapas, Coahuila y Sinaloa; existen más de 39 casos por confirmar y se han descartado más de 75. Hasta el momento solo Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Campeche se mantienen sin casos confirmados ni sospechosos. Respecto a el primer paciente registrado y que fue atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ya fue dado de alta. Sabemos que algunos de los primeros pacientes reportados en México tuvieron contacto con más de 400 personas. No tenemos nada que decir del paciente que vino de Estados Unidos.

El COVID-19 llegó a México y se estrenó con un caso en Sinaloa. La historia dice que un paciente regresó de un congreso en Italia, vino de visita a Culiacán y se hospedó en un céntrico y notable hotel en Culiacán. El paciente (no confundir con el término “pariente”), se recupera y sigue en observación por seguridad. Es mejor evitar el traslado para reducir el riesgo de contagio lo que se debe analizar es que el personal del hotel, las condiciones y la infraestructura no serán las adecuadas para responder a las necesidades que se demandan. El paciente requiere de servicios de comida, cambio de ropa, limpieza entre otros que no puede ofrecer de manera habitual el personal que está capacitado para atender turistas. Ahora el hotel está pagando el costo de tener pocos huéspedes a pesar del buen bufete y de la supuesta promoción de $20, anunciada en un meme. Falta saber ¿Cómo llegó el paciente al hotel? ¿Se tomarán medidas con conductores y pasajeros como en el caso del paciente que vino de Estados unidos?

El miedo, pánico, ignorancia y la psicosis colectiva hicieron presa de todos y al parecer se agotaron los productos de limpieza y cubrebocas. En lo personal creo que México; ha respondido de manera excepcional ante la pandemia con el mejor sentido del humor del mundo. Antes que un fármaco o una vacuna aparecieron cumbias, corridos y una serie de memes que mitigaron el miedo de la pandemia que azota al mundo.

No hay que confiarnos; seguro que las autoridades están implementando nuevos protocolos para evitar la propagación. La mayoría de las personas que tengamos padecimientos seguramente acudiremos a la farmacia de la esquina “análoga” o similar para solicitar atención. ¿Cómo se atenderán los casos? ¿En dónde se realizarán las pruebas? ¿Cuáles son los hospitales que darán atención? Seguramente seguirán creciendo los casos de COVID de manera silenciosa, se notarán más cuando pase la temporada de gripe estacional. Las autoridades sanitarias saben que hacer; somos el primer país certificado en el mundo libre de rabia.

Por otro lado; el COVID-19 ha goleado más fuerte a las bolsas del mundo que a sus habitantes. Parece que tenemos algunas dificultades económicas en el país, esperemos a ver cómo nos va con la epidemia económica; del COVID seguro saldremos bien librados.

Se han suspendido múltiples eventos sociales, deportivos y culturales en el mundo; el 9 de agosto se celebrarán las Olimpiadas 2020, en Japón tan cerca de China y uno de los principales afectados. Aunque debemos recordar que el Comité Olímpico tomó la decisión de realizar los juegos pasados en Brasil ante una epidemia de Zika.

Puede parecer molesto repetirlo; pero es necesario recordar que hay que lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o usar alcohol. Mientras más nos dicen más lo hacemos; pero evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Se siente muy raro hacerlo o decir a alguien que apreciamos que se aleje; pero debemos evitar el contacto cercano (1.5m) con personas enfermas. Si está enfermo; quédese en casa (nota: no usar de pretexto). Evite miradas acusadoras y reclamos; por favor cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. Si es que encuentra en alguna tienda limpiadores y toallitas; utilícelos para limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Por favor siga estas recomendaciones evitemos llegar a decir “ ¿Y ahora quién podrá defendernos?”