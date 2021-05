Candidatos en el olvido y edil municipal callado

¿Cómo se hace una campaña electoral sin dinero? Es lo que se preguntan en este momento todos los candidatos del partido Fuerza Por México, quienes fueron dejados de la mano de Dios para que hicieran campaña prácticamente como pudieran, pues la organización no les ha aportado un solo peso para que puedan contender por puestos de elección popular.

La muestra de esta situación se puede ver en la campaña de Rosa Elena Millán. Noroeste publicó que, de los 318 mil pesos que la candidata recibió de donaciones, 236 mil salieron de su propio bolsillo. No sabemos si será el mismo caso, pero seguramente otros candidatos están en la misma situación.

¿Y qué dice de esto Juan Ernesto Millán Pietsch? Nada, porque nadie sabe dónde está, qué está haciendo, a qué se ha dedicado durante toda la campaña ni qué va a pasar con él después de la elección.

Una cosa es cierta: Fuerza por México está en crisis. A nivel nacional, son muchos los candidatos que, si no se han bajado de la contienda, lo están contemplando. Y no es porque sepan que no la mayoría no va a ganar, es simplemente la falta de dinero para hacer campaña lo que los tiene hartos.

No hay más que ver cómo en Sinaloa los candidatos sacaron el gas del acelerador durante las últimas semanas para darse cuenta de la situación. Y no es para menos. Si la organización que te promueve como candidato no te apoya, ¿cómo esperan tener los beneficios de tener representantes populares? Que los candidatos tengan votos se traduce en dinero del presupuesto, pero parece que Fuerza por México tiene otros planes.

¿Qué le espera a Rosa Elena Millán en todo esto? Pudieramos especular, pero no tiene caso precisamente porque serían palabras en el aire.

SABE MUCHO PERO DICE POCO

Desde que José Manuel Villalobos Jiménez, tomó de forma provisional el mando de la presidencia municipal, poco se le ha visto y escuchado dando declaraciones públicas ante los medios de comunicación.

En un inicio, cuando asistía a algún evento cívico, de arranque o inauguración de obra, poco lo dejaban hablar el equipo de Relaciones Públicas y Comunicación Social, cortando las entrevistas cuando le hacían una pregunta incómoda para evitar evidenciar que sabía poco o nada del tema que se le cuestionaba.

Pareciera que la veda electoral le cayó como anillo al dedo, pues así ya no tiene que ir a ningún tipo de evento público como a los que se acostumbraba a ir.

Todos los días reporteros de la fuente le hacen la guardia afuera de su oficina y todos los días se van sin unas palabras del alcalde provisional. Se dice que llega muy temprano al Ayuntamiento y se va muy tarde, cuando no hay ningún reportero que lo pueda abordar y en el transcurso del día nunca puede atender a los medios de comunicación por su agenda tan "apretada".

De las pocas veces que se le ha podido entrevistar, dice saber y estar informado de todas las cosas que pasan en la ciudad, pero siempre dice poco, eso sí habla mucho y muy lento, le da vueltas al asunto y siempre termina diciendo lo mínimo acerca del tema.

"Siempre tengo información, si quieren una amplia información esta el secretario del Ayuntamiento (...) con el secretario van tener la mayor información, pero si estamos informados", dijo cuando se le cuestionó sobre el proceso de concesión del Teodoro Mariscal.

Como comisionado de Hacienda en el cuerpo de regidores se le preguntó acerca del caso Nafta lubricantes y el pago de cinco millones mensuales que ya se le esta haciendo a la empresa para cubrir el adeudo de más de 140 millones de pesos.

Estamos enterados de muchas cosas, si tenemos los pagos son de cinco millones por mes, creo que ustedes tienen mayor información que yo, pero lo venimos navegando desde que entramos a esta administración", contestó.

Al principio también hubo el rumor de que los funcionarios de primer nivel no querían obedecer o acatar las indicaciones de Villalobos Jiménez, aunque luego todos lo negaron. ¿Será que por eso siempre asegura tener la información de todo, para que no quede duda de que su autoridad se pasa por alto? Si es así ¿por qué siempre dice poco?

"¿De las colonias? De todas las colonias me dan información a mi hablando de seguridad publica, hablando de seguridad pública me informan de todas las colonias, yo todos los días en la mañana tengo información", contestó cuando se le cuestionó por la situación de las colonias.