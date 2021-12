Solamente los que viven en los campos agrícolas en Sinaloa, son los jornaleros que son contratados para trabajar y vivir en barracas como casas y quienes lo contratan, ¿quiénes, el municipio o los empresarios agroindustriales sinaloenses?

Desde que Sinaloa y sus campos agrícolas con sus dueños han contratado y explotado mano de obra barata con los jornaleros de otros estados, el trabajo del migrante interior, en el país de las sombras espectrales, ha sido para meterlo, hacinarlo, envenenarlo, emborracharlo, drogarlo y endeudarlo en lo que un campo agrícola puede vérsele como una campo de concentración, casi sometido a un trabajo forzado desde el adult@ al niñ@, y de acuerdo o no con los usos y las costumbres (de y en) los jornaleros existen la violencia, la violación y el crimen equiparables a la explotación, a la inseguridad, al envenenamiento y al endeudamiento de parte de quienes los contratan, dejándoselos al municipio correspondiente mientras los empresarios agroindustriales utilizan la tienda de raya en lo que ellos se rayan con las ganancias y los jornaleros se rayan las deudas y las drogas a machetazos.

Que la maldad del mal existe como la malignidad del cáncer, bien o mal, nos toca o no, a cada uno de nosotros y a los otros, a los demás y a la gente, a estar expuestos y mostrarnos tal como somos: humanos e inhumanos, demasiados humanos para tratarnos como propios y ajenos, cínicos y egoístas, indiferentes e indolentes, reconsiderando que al Estado-Obrador lo que sucede le es lamentable, lo mismo y lo diferente, con derRocha Moya-los homicidios y Tere Guerra-los feminicidios, y por llamar a no tirar balazos el día de año nuevo, los balazos y los abrazos seguirán el año que viene.

Los campos agrícolas, en la venía y en la vena de los empresarios agroindustriales con los municipios y el gobierno del estado, han sido omisos por acción de intereses políticos y comerciales, porque se publipropagandiza que Sinaloa es el Granero del país como lo fue el Gobierno en Movimiento de Malova y el Puro Sinaloa de Quirino, dejándoles a los sinaloenses la creencia de ser un estado fuerte por lo del Ovidio con el Estado-Obrador, La Tuna es la cuna y la gobernanza de derRocha Moya es el somos gente de Zambada, lo que para el Estado-Obrador son primeros los pobres del pueblo bueno y sabio, porque esos de los campos agrícolas son sus usos y sus costumbres y hay que dejarlos que lleguen desde donde llegan para que tengan lo que no tuvieron de donde vienen y hagan lo que puedan en una barraca por casa, el suelo de tierra y la sangre envenenada.

Se quiera o no, son los funcionarios y los medios en Sinaloa los que habiendo establecido la información y la comunicación como compromiso, no se sabe en qué ganancias para la publipropaganda estatal desde la mañana a la tarde y la semanera en que lo lamentable es lo inevitable, que la técnica de Tere no es la Guerra de antes y que la izquierda de derRocha Moya es la gobernanza gerencial para administrar lo que la 4T manda y obedece a un préstamo de entrada-para salir de las deudas que, el no embajador Quirino, les ha dejado para que los de Morena, no sin antes, se pagaron el aguinaldo, y que así como hay más o menos balazos el año nuevo, los abrazos son primero el primero de enero y los machetazos fueron el día de los inocentes.

Se quiera o no, al migrante interior y al migrante exterior los une la desigualdad, porque el migrante interior trabaja en una tierra ajena y el migrante exterior trabaja en un país ajeno, marcados y forzados a la mano de obra barata y a la explotación sin más seguridad social que la ilegalidad en el territorio mexicano y en la frontera mexicana, tanto de los patrones agroindustriales como de los amos trasfrontera, intuyéndose la microhistoria de los orígenes y evadiéndose la macrohistoria de las consecuencias, esperando, si no ahora, hasta cuándo, porque no se puede seguir en la omisión como en lo permisivo cuando se tiene detectado los focos rojosde la violencia y la criminalidad en los puntos rurales, urbanos y geográficos sinaloenses, presumiendo el Triángulo Dorado como un remanso de paz en la costa, el valle y la sierra.