Calidad del Aire y NOM-172-SEMARNAT-2019

"Cómo quisiera poder vivir sin aire; Cómo quisiera poder vivir sin agua, Me encantaría quererte un poco menos. Cómo quisiera ….poder vivir sin ti" (Fher Olvera-Maná-1992)

El aire es una mezcla compuesta de gases como nitrógeno y oxígeno con de vapor de agua, dióxido de carbono, argón entre otros componentes en menor proporción. La Organización Mundial de la Salud considera que la contaminación del aire representa el mayor riesgo ambiental para la salud. Existe un interés creciente por la contaminación del aire en muchas ciudades del mundo. Cada vez se tienen más datos disponibles respecto a la calidad de aire, que son de mucha utilidad a la población y los gobiernos para la toma de decisiones (La calidad del aire es definida como el estado de la concentración de diferentes contaminantes atmosféricos en un periodo de tiempo y lugar determinados). La contaminación del aire ambiental (de exterior) y en interiores (es decir el hogar), es un riesgo para la salud generado por el medioambiente. Se estima que causa nueve de cada diez muertes anualmente; la contaminación ambiental causa cerca de tres millones de muertes al año por enfermedades no transmisibles.





Diversos estudios epidemiológicos y experimentales muestran que la exposición a contaminantes en el aire se asocian a condiciones que afectan la calidad de vida de la población en general; grupos vulnerables especialmente niños, mujeres en gestación y adultos mayores. Estudios realizados en 2014 sostienen que una de cada diez personas respiran aire limpio (según la definición por las pautas de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud). Existe una amplia gama de efectos en la salud relacionados con la exposición a contaminantes del aire como son: asma, bronquitis, reducción de la capacidad pulmonar, enfermedades cardíacas, cardiovasculares, cerebro-vasculares, trastornos reproductivos, neurológicos, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil, entre otros.

La contaminación del aire puede provenir de las estufas de leña y los incendios forestales, volcanes, centrales eléctricas, incendios de carbón, fábricas, automóviles, camiones y sitios de construcción.

En un estudio publicado en 2010 por el Institute for Health Metrics and Evaluation, se estimó que la contaminación del aire es la séptima causa de muerte en el mundo con aproximadamente 3.2 millones de muertes atribuibles. La contaminación del aire no distingue y afecta a todas las regiones del mundo,

entornos sociales, grupos socioeconómicos y grupos de edad; sin embargo existen diferencias en la calidad y tipo de exposición.

En países de África, Asia o el Medio Oriente; se respiran niveles más altos de contaminantes del aire de los que existen en otras partes del mundo. En América Latina y el Caribe se ubicó como la onceava causa de muerte (con más de 45 mil muertes atribuibles) y en México representó la novena causa con 20 mil muertes. En 2016 la Organización Mundial de la Salud, indicó que la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año más de 3 millones de muertes prematuras. Se realizan monitoreos en diferentes zonas metropolitanas y ciudades, debido a la importancia que representa la calidad del aire. Se recomienda que los habitantes realicen cambios en sus hábitos para disminuir la exposición y así reducir los riesgos, desarrollar estrategias para control y políticas ambientales entre otras cosas.

De manera importante, en Sinaloa debemos considerar la calidad del aire en los interiores; respiramos aire que proviene de minisplits y aires acondicionados en escuelas, oficinas, supermercados y hasta en el transporte público. Podemos reducir la contaminación del aire interior asegurándonos de que un espacio se encuentre bien ventilado y se limpie de manera regular para evitar la acumulación de polvo y el moho. También debemos eliminar contaminantes o irritantes como aerosoles, productos de limpieza, polvo, suciedad, hollín, humo de tabaco, gotas de líquido entre otros. Esto podría reducir padecimientos y enfermedades relacionadas con la calidad del aire. En temporada de calor debemos de tratar de ventilar de manera natural los interiores en los que hacemos actividad física, las partículas que respiramos no son adecuadamente filtradas por los sistemas de aire acondicionado que usamos regularmente.

El aire puede ingresar a un interior de varias formas tales como: ventilación natural, por medio de ventanas y puertas, medios mecánicos, entradas de aire externo asociadas con el sistema

de calefacción, ventilación y aire acondicionado, infiltración a través de aberturas, juntas y rajaduras en paredes, pisos , mosquiteros y alrededor de ventanas y puertas. La ventilación natural también puede moderar la temperatura del aire, mejorar la calidad del aire en interiores y ahorrar electricidad.

En México se acaban de aplicar nuevos lineamientos para la obtención y comunicación del índice de la calidad del aire y riesgos a la salud. La NOM-172-SEMARNAT-2019, tiene como objetivo establecer los lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, con el fin de informar de manera clara, oportuna y continua el estado de la calidad del aire, los probables daños a la salud que ocasiona y las medidas que se pueden tomar para reducir la exposición. De esta manera se mostrarán las pautas que deben seguir los gobiernos locales para informar a la población sobre la calidad del aire. El documento indica como clasificar el nivel de riesgo asociado a la salud (bajo, medio, moderado, alto, muy alto o extremadamente alto), así como las medidas a tomar en población de riesgo. La aplicación es para todo el territorio nacional y es obligatoria para los gobiernos estatales o municipales responsables del monitoreo de la calidad del aire.

En México el uso de índices de calidad del aire cada vez tienen mas importancia y en lugares como la Ciudad de México y el Estado de México se han tomado medidas de intervención. Otros estados han adoptado sus propios sistemas e indices pero carecen de lineamientos para su uso y difusión. En entidades como Sinaloa se realiza monitoreo del aire pero no se tiene registro del uso de algún índice para comunicar el riesgo.

Ahora al salir todos los días deberíamos informarnos respecto al clima y condiciones de la calidad de aire, todo para considerar si estamos en posibilidades de realizar actividades al aire libre. Podemos pensar que es saludable ejercitarnos y salir a correr sin imaginar que puede ser dañino, por ejemplo correr junto a una vía altamente transitada por vehículos. En ese caso sería mejor no hacer ejercicio, ya que estaríamos respirando partículas suspendidas generadas por los automóviles.

Tenemos un compromiso con las generaciones futuras o ¿Dónde jugarán los niños? De verdad ... "Cómo quisiera poder vivir sin aire; Cómo quisiera calmar mi aflicción, Cómo quisiera poder vivir sin agua, Me encantaría robar tu corazón"