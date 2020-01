Cada fin de año el mismo y el diferente año

Cada fin de año es el mismo y el diferente año, la vida/esta es la misma y la diferente con la vida/otra: nada, nadie, alguien vamos hacia adelante y vamos llegando al mismo lugar de siempre: el país de las sombras espectrales.

Se está como se está y no debe uno andarle haciendo al drama-desdramatizado y a la tragedia ajena porque todavía no te-toca y entonces has lo mejor que puedes: no la hagas de pedo y ponte de altopedo en el nivel que se están poniendo los que pueden, empezando por olvidarte por los demás y la gente, los otros y nosotros, porque todos somos los que podemos, sin más distinción que el salario mínimo que es tan histórico como doméstico con el pan y la sal, reproduciéndose los panes, los peces y el maíz ancestral y orgánico en transgénico, quedándonos un poco de sal para repartirla a manos llenas a primero los pobres, pues al incentivar el consumo, y no, el ahorro, pues es mejor el cinismo y el egoísmo del humus en el capitalismo de lujo y funeral con el filantrópico Teletón-Televisa-Cuarta Transformación.

Cuando los 19 años se han venido como se han venido 20 años no son nada para nadie y para alguien en el siglo xxi, anticipándonos, irreversiblemente, hasta para el cambio climático con la acción disruptiva de la tecnología y el suave sonido del cataclismo terrenal y sea el día del derrumbe por la cuesta de las comadres y haber-a ver de qué cuero salen más correas para las poleas y colgarnos de ellas y evitar caer al precipicio y al principio del horror vacui en el profundo pozo negro del petróleo, y que las dos bocas nos traguen y el tren maya nos pase por encima de los huesos cardios del corazón y de la memoria.

Hasta entonces, irreversiblemente, esperamos, en lo que doña Emma, a la señora que le rento la parte alta de su casa que es La Casalta con terraza y una jardinera con plantas y flores que ella cultivaba y que yo sigo cultivando con otras plantas y flores, ella ha entrado a un pronóstico reservado en su salud con los achaques para los que se llega a la vejez, irreversiblemente, para doña Emma con la muerte de su esposo don José, cada fin de año era el mismo y el diferente año con su taza de café mañanera(o) , sorbiéndole a la vida el reposado gusto de mirarse y sentirse rodeada de plantas y flores en el lumbral-portal del café, saludándonos como para volvernos a saludar una y otra vez mientras la vida (de y para) vida.

Mientras, en lo que no se tiene más que un espacio/un tiempo irreversibles como destino común (de y para) la Cuarta, lo real social tiene-tendrá que ajustarse y dilatarse a la expansión-inflación del mercado t-meciano del pos(t)neoliberalismo amlocrático, rehaciendo-reciclando de lo real social la realidad virtual real para serse y hacerse autosustentable, y no, autárquico, toda vez si a la autarquía la relacionamos con el sentido y el bienestar común en lo económico, social y cultural -a la realidad virtual real- se le puede y se le podría reducir como a la corrupción y a la impunidad, a la violencia y a la criminalidad a un trabajo mesiánicamente innecesario por salvar(nos) de lo inevitable: de nosotros mismos, y nada, nadie, alguien, estamos dispuestos a desengancharnos (artificialmente) y a desconectarnos (digitalmente) en lo que estamos todos nosotros y los otros, los demás y la gente, menos el pueblo con primero los pobres, pues hace tiempo están excluidos del capitalismo de lujo y funeral con los muertos, los desaparecidos y los desplazados en el país de las sombras espectrales.

Cuando el deseo del bien es el deseo del mal en lo recóndito del ser humano, debería valer más el ruido de los cohetes que el sonido de los balazos, pero uno no lo sabe de cierto que en un abrazo nos va la vida pensando en que si doña Emma sale bien, más por lo más que por lo menos, el deseo mío de verla todavía sorbiéndole al café de la vida -la vida suya- podremos seguir conversando en que la vida va para el siguiente año siendo el mismo y el diferente año para la vida/esta, y no, para la vida/otra, regenerándose las plantas y las flores, abajo y arriba, en La Casalta.





Doña Emma murió el día domingo 22.





Cuando la vida ha dejado de ser presencia para hacerse la novedad en la oferta y en la demanda con la marca de la funcionalidad y la obsolescencia desde la infancia con los juguetes de la tecnología, casi a ningún niño se le vio jugar en la calle con los demás niños, a reserva de la seguridad-insegura, el niño de uno con los niños de ahora se quedaron en casa jugando a la tecnología de las hormonas adulteradas y a las neuronas infantilizadas, demostrándose que la inteligencia artificial es mejor que la inteligencia natural, que la estupidez generacional le ha ganado a las competencias, habilidades y capacidades de las cosas simples y presenciales con el tacto de la sensibilidad creativa y recreativa.

Mazatlán, la ciudad adentro y el puerto afuera, habitado y flotando con el faro, las tres islas y el turismo nacional con una colonia de gringos reumáticos en una avenida de mar con sus dunas de basuras en las calles, no ha dejado de ser un espectáculo con los crepúsculos en el atardecer de los culos y la variedad de poses para los selfies fálicos y vaginales en el rostro de los hombres y en la cara de las mujeres, jodiéndose a rabiar.

Cada fin de año el mismo y el diferente año, cuando no se puede olvidar lo que el recuerdo no quiere recordar: la memoria olfativa de la infancia con el aroma de las manzanas en la sierra y el de las mandarinas en la costa; el arroyo abajo y el mar adentro, laembocadura en la desembocadura con cantos rodados arriba y abajo, la tierra en los ojos y la arena en las bolsas, las camas de arena echadas a las orillas del arroyo y del mar; siempre, luego, el arcoíris de la sierra como un tendedero de sol y viento con nubes blancas almidonadas colgando a la costa, de donde uno nació y uno creció y regresó siendo dos en uno: el arroyo y el mar, por siempre.