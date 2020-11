Ayuntamiento de Mazatlán reprobado en ecología

A dos años de su gobierno, el Químico Benítez Torres no da una en materia de ecología y medio ambiente, como asegura el vocero del Consejo Ecológico de Mazatlán, Sergio Valle Espinoza, quien refiere que al alcalde de Mazatlán le ha faltado todo, pero lo principal es que no ha permitido la participación ciudadana.

“Le ha faltado todo y lo principal, la participación ciudadana, su gobierno es de lo mismo, no es el gobierno del cambio verdadero, no hay política pública ambiental, es una de las desgracias, las acciones a favor del medio ambiente no se ven por ningún lado”, comentó al hacer un balance de su administración.

Pero lo más grave, agregó, es que Benítez Torres es químico farmacobiólogo de profesión, por lo que debería de tener una inclinación más notoria en los temas de protección al medio ambiente que sus antecesores.

Sin embargo, las acciones a favor del medio ambiente brillan por su ausencia. Contrario a lo que se esperaba, el presidente municipal en turno se ha convertir en un defensor y protector de proyectos que van en contra del medio ambiente, como el Parque Central Mazatlán y el revestimiento del arroyo Jabalines.

En los últimos dos años, la laguna Del Camarón que era un vaso regulador natural se transformó en un lago artificial, y acabó con el principal pulmón de la ciudad, acción considerada como un ecocidio al ecosistema por parte de ecologistas y ambientalistas.

Asimismo, en este mismo periodo, el revestimiento del arroyo Jabalines, en dirección del fraccionamiento Jacarandas, incluyó la tala de 51 árboles y la destrucción de una amplia zona de mangle en ese afluente, sin que la autoridad municipal interviniera.

Al Químico Benítez no le queda mucho para enderezar el camino, está en la recta final de su gobierno y en varias ocasiones ha manifestado su deseo de aparecer en las próximas boletas electorales, cuyas campañas políticas empieza a partir de abril próximo.

Sergio Valle asegura que si en el corto tiempo que le queda al frente de la administración, el Químico no recompone el rumbo, la gente lo enjuiciará en las urnas: “Si no recompone eso, va a ser enjuiciado políticamente, tiene que trabajar lo poco que le queda, la responsabilidad que le dio el mandato y el cargo, tiene que hacer valer lo que el pueblo le mandó, un buen gobierno, y eso implica un ambiente sano para todos los mazatlecos”.

NOCHE DE MIEDO

Terrible noche de Halloween se vive en el puerto, ya que mazatlecos y turistas salieron a los antros a celebrar este día de espanto.

A pesar de las advertencias de las autoridades municipales de que no se permitirán festejos para evitar aglomeraciones, cosa que le importó muy poco, porque si hubo fiesta.

Los antros y bares de Mazatlán lucieron a reventar y los jóvenes acudieron sin cubrebocas y sin sana distancia.

La "barra libre" en los centros de diversión fue el gran gancho para a traer la atención miles de turistas que aprovecharon el fin de semana en el destino, secundando está actitud de irresponsabilidad los porteños.

Que no les extrañe, que en los próximos días se disparen los casos de covid-19 en el puerto, que indudablemente será por la noche de brujas donde hubo grandes tumultos.

¿Y las autoridades y protección civil bien gracias?

FESTEJO EN CASA

La pandemia ocasionada por el Covid-19 provocó que las autoridades de los diferentes municipios de Sinaloa decretaran el cierre de los panteones en estos días para evitar aglomeración de personas y contrarrestar posibles contagios masivos. Si bien, la medida parece muy buena por el riesgo de salud que existe, aún muchos no nos explicamos por qué entonces las autoridades estatales han decretado la apertura de otros giros comerciales, como los estadios, en donde ha quedado en evidencia el poco o nulo control para contener un contagio masivo.

En fin, parece que para el viejo sistema le sigue interesando más lo comercial que la salud de los ciudadanos.

Por lo pronto, muchos sinaloenses se aprestan para celebrar hoy el Día de Muertos en casa. Por muy lamentable que sea el no poder acudir a los panteones para acompañar a nuestros familiares que se nos adelantaron en el camino, creemos que estos días de pandemia pueden servir para que en los hogares se fomente la cultura de la celebración de este día con la colocación de ofrendas.

No pierda este día que puede ser una oportunidad por rescatar esa tradición de nuestros antepasados y coloque un altar en su casa, aunque sea pequeño: unas veladoras, flores, un vaso con agua, frutas y algún platillo que gustaba a nuestros familiares fallecidos, servirán para que este día de encierro no nos prive de festejar a nuestros muertos.

Si lo hace, no deje de compartirnos sus fotografías y no se olvide tampoco de explicar a los pequeños y pequeñas sobre la importancia de recordar hoy y siempre a nuestros familiares fallecidos.