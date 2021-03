¿Avanza la Unidad en Morena-PAS?

El candidato de la alianza Morena-PAS, el senador con licencia Rubén Rocha Moya, lanzó un comunicado este martes en donde habla que la unidad está fortaleciendo al proyecto de la Cuarta Transformación, pero en realidad, los frentes de inconformidades ahí están a la vista.

En Ahome, la candidatura de Gerardo Vargas Landeros ha provocado un cisma, y los aspirantes naturales que fueron desplazados, han brincado al Partido Verde o a Fuerza por México, como en el caso de Angelina Valenzuela. Además, los que se quedan amenazan con impugnar por la vía legal la designación de Vargas.

Que estén calladitos, no quiere decir que no tramen cosas debajo de la mesa y en Culiacán también varios perfiles se abrieron de Morena con la intención de competir por otros partidos. Otros buscan negociar desesperadamente, pero el caso es que la operación cicatriz aún no es un hecho.

Esto hará que Morena avance con pies de plomo en las campañas oficiales que ya están en puerta.

Lo que sí está avanzando es la legión de la “fake news”, que ya comienzan a generar denuncias debido a las artes oscuras a las que recurren simpatizantes de uno u otro candidato. Un tema para analizarse a parte.

Pepe grillo azul

Quién se imaginaría que un panista abanderado de derecha conservadora podría ser coordinador de campaña de una alianza Morena-Pas, esto hace 25 años sería tomado como una traición, pero los tiempos han cambiado.

Rocha Moya presumió que el "diablo azul" será su conciencia en campaña, Alejadro Higuera no cambió de partido sólo dará la experiencia y las formulas que le dieron dos triunfos como álcalde de Mazatlán.

Será que los panistas están trabajando los terrenos para poder regresar a las andadas en futuras elecciones, pues en los últimos comicios desde el nivel federal hasta el municipal han perdido adeptos.

Lo que es cierto, es que los partidos han dejado de ser puristas desde que nacieron las alianzas, en terminos populares, esto ya se volvió una capirotada, en busca de poder.

DE ALTA TRAICIÓN

Mazatlán tiene el riesgo de tener nuevamente un presidente nefasto, golpeador, misógino, que no se ha tentado el corazón para perseguir y maltratar a los vendedores ambulantes y a los músicos que operan en la zona costera, que saluda con sombrero ajeno, al presumir obras y programas que son del gobierno estatal y federal como suyos, y que, por otro lado, mantiene a las colonias del puerto abandonadas y marginadas.

La descripción anterior pareciera proceder de militantes de partidos de oposición al Químico Luis Guillermo Benítez Torres, sin embargo, se trata de la postura de un grupo no pequeño de morenistas que rechazan la candidatura impuesta por la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional y la alianza con el PAS, los mismos que en el 2018 votaron por el alcalde con licencia y ahora organizan marchas y manifestaciones en contra del candidato espurio, falso e ilegítimo, como lo nombran.

Entre ellos, Mario Astorga, Ángel Moroyoqui Buitimea, Arturo Mosso, Jesús Cacique Amaral y Sergio Valle, también integrantes del Frente Amplio Democrático que surgió como colectivo contra los gasolinazos, durante la administración de Enrique Peña Nieto, al aprobarse la reforma energética y que ahora se reactiva.

A este grupo, aseguran, se suman otros 4 o 5 al interior de Morena en Mazatlán que tienen aproximadamente cada una entre 100 y 300 personas que están inconformes por las imposiciones en las candidaturas y las alianzas con el Partido Sinaloense (PAS), que califican como “alta traición” para Mazatlán, Sinaloa y México.

Advierten que con estas candidaturas, Morena corre el riesgo de ser descarrilado en las próximas elecciones estatales y federales, a lo largo y ancho del estado, lo cual favorecería a los partidos reaccionarios.

En un documento dirigido a simpatizantes y militantes de Morena, a la dirigencia del partido y al candidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusan a Benítez Torres de recibir grandes cantidades de dinero de proveedores, así como de violentar y acosar mujeres en el Ayuntamiento, y al ex alcalde Alejandro Higuera Osuna, de ser señalado por depredar también los bienes municipales.

Y aclaran que la oposición y rechazo que existe al interior de Morena por parte de sus militantes, no es lo que va a dar al traste con las candidaturas, sino las decisiones impuestas por parte de la dirigencia nacional del partido, ya que nunca hubo consulta interna ni un proceso de elección democrático.

Desde esta trinchera, aseguran, arroparán a personas como Elsa Bojórquez Mascareño, mujer combativa y luchadora que no se le tomó en cuenta en la designación de candidatos, a quien llamaron a no doblegarse, sino a seguir en pie de lucha.