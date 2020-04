Aprender desde casa

“Nuestros jóvenes están aprendiendo de manera informal un conjunto de habilidades y técnicas de acceso, manipulación y circulación de la información que muchos adultos ignoramos”

Daniel Cassany

Cuando escuché la primera ocasión sobre “Home schooling”, fue por mi hermana Carmen Julia que tiene más de 10 años viviendo en pequeño condado llamado Loveland, en Colorado a una hora de Denver. Mi formación docente no podía concebir, ni entender en ese momento muy bien por qué ella y su esposo habían decidido educar a mis cuatro sobrinos: Juanito, Juliana, Valentina y Matías desde casa. Sabía de ante mano que existía cierta inconformidad con algunos contenidos del currículo que el sistema escolar público proponía. Conforme fue pasando el tiempo, viajar tres veces al año para ver a mis sobrinos, estar en contacto con ellos, observar su sagacidad, reconsideré un par de cosas. Eran niños muy normales, nunca han tenido problemas para socializar ni en su país ni cuando veían de visita a México; en realidad esa era mi gran preocupación que no fueran capaces de entablar relaciones sociales con alguien fuera del círculo familiar. Así que guardé mi filosofía ortodoxa sobre educar y aprender. Se desmoronó esta rigidez para formar una visión distinta: valorar las novedades, las oportunidades que propone esta educación alternativa.

Entonces empecé a reflexionar sobre algunas bondades de esta modalidad, me asombró ser testigo del cómo los padres se involucraban, de la selección del material didáctico que utilizaba mi hermana para hacer emocionantes y divertidas las clases con sus cuatro hijos que son de diferentes edades y personalidades. Descubrí el enorme compromiso con la educación, la búsqueda del desarrollo del aprendizaje de sus hijos, la conexión con otros padres que habían optado por el mismo tipo de educación, la formación de redes de la comunidad de aprendizaje entre padres y estudiantes del apoyo amoroso e incondicional que puede tener un padre de cara a la educación de sus hijos, ser los artífices. Más allá del régimen que puede determinar el seguir al pie de la letra un programa de estudio, organizar el tiempo destinado para este fin, aprender a conocer a tus hijos y cuáles son sus mejores competencias.

En este confinamiento obligado frente al COVID-19, hace replantearse a las secretarías de educación tanto federal como estatal las vía sobre dónde y cómo potencializar la ejecución de actividades emanadas de los Consejos Técnicos extraordinarios de cada una de las escuelas públicas en Sinaloa del pasado 16 de marzo. De frente al panorama que estamos viviendo frente a este “Corona virus” los supervisores escolares, directores, coordinadores académicos, asesores técnicos pedagógicos; nos hemos visto obligados a determinar de manera urgente estrategias para que los estudiantes en especial los de educación básica puedan alcanzar los aprendizajes mínimos de cada una de las asignaturas desde el hogar.

El receso obligado ha alargado el periodo de confinamiento; dependiendo del desarrollo y evolución de esta pandemia en nuestro país determinarán sí seguiremos en casa o regresaremos el día 30 de abril a reanudar clases; un escenario mínimamente probable por el conteo de casos, contagiados y defunciones que realiza la Secretaría de Salud día tras día.

Los maestros deberán seleccionar los aprendizajes que consideren esenciales o mínimos para que los estudiantes puedan trabajar desde casa. Desde un punto de vista optimista plantearíamos que sí se pueden hacerse los seguimientos de actividades a través de diversas plataformas como la suite de Google como “Classroom”, conferencias con vídeo clases, desde la aplicación de “Zoom” o “Skype”, tener un canal en “Youtube”, y muchas más que existen de manera gratuita en la red. O tan simple como sintonizar el canal de la televisión educativa. Una realidad es que las escuelas públicas no cuentan con una plataforma digital para asignación de actividades o tareas escolares a diferencias de los colegios. Los estudiantes y profesores de las escuelas públicas en su mayoría utilizan las redes sociales como: WhatsApps, Facebook o el correo electrónico para establecer comunicación con sus alumnos o con los padres de familia, por estas vías se envíen al menos fotografías de las libretas con los trabajos asignados de las materias; esa es la forma en que se está estableciendo esta “educación a distancia” desde casa.

La desigualdad en el acceso a internet hace chuza con una gran parte de nuestros estudiantes que viven en situación de pobreza: no todos los hogares pagan un servicio de internet, no todos tienen computadora en casa, no todos poseen un teléfono inteligente, no todas las comunidades rurales tienen buena conectividad. Muchos padres no pagan planes, ponen saldos a sus teléfonos conforme pueden y su presupuesto les permite. Es curioso porque el único punto en común que sí tiene todos los estudiantes son: sus libros de textos de ahí que se vuelva utilitario.

En el lado de los maestros no todo es dulzura, no todos cuentan con habilidades digitales, los más jóvenes tienen más facilidad conocen el lenguaje como expresa Daniel Cassany son “nativos digitales” porque nacieron con pantallas, tabletas, computadoras, celulares inteligentes en mi caso o el de las generaciones anteriores somos: “inmigrantes digitales” fuimos a la biblioteca, nos gusta consultar del libro del papel. Hemos intentado entender, relacionarnos con estos medios electrónicos, sacarle el mejor de los provecho.

El gran reto de este ciclo escolar serán dos cosas: en primer lugar lograr involucrar a los padres para que asignen horarios de estudio a sus hijos, verifiquen con los directivos de la escuela que asisten junto con los maestros qué actividades son necesarias apoyar desde casa, qué contenido de la televisión abierta podría fortalecer su conocimiento, el aprendizajes, regresar a la lectura, explorar todo aquello que se tenga al alcance, hasta cocinar es un buen pretexto para aprender. En segundo lugar: el gremio magisterial debe pensar seriamente qué es necesario fortalecer desde la práctica, buscar aliarnos con la educación a distancia, alternativas, con las plataformas, con las aplicaciones en pro de seguir aprendiendo y compartiendo conocimiento.

Hoy estamos de cara frente a esta guerra. Un enemigo invisible que nos tiene amotinados por un tiempo indefinido, son tiempos violentos para la salud comunitaria indudablemente. Hoy los padres, los tutores desde casa deberán de ser el gran aliado de los profesores, de los aprendizajes, de la educación y establecer un compromiso académico con sus hijos, imaginar que desde la casa también podemos educar, se puede crear el conocimiento.