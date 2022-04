Apenas, sin pena y con gloria, porque en México no existen las almas en penas, a no ser por ser las sombras espectrales, cada uno de nosotros, porque no hay los otros y los demás, porque la gente está en todas partes, lugares y sitios como se ha visto en la semana santa-comercial, porque lo sagrado es lo pagano de los paganos con los mercaderes en las playas del pecado carnal y visual para el acoso del gozo sexual, porque todos tiramos las piedras y nos lavamos las manos, por qué no los israelíes con los palestinos, los rusos con los ucranianos, y, los mexicanos con los mexicanos.

Si la muerte, por ahogamiento, de un niño en Olas Altas, es casi la congoja de El Químico con los marismeños-mazatlecos, y que Omar Lizárraga ensalce o exalte lo que Mazatlán ofrece en sus atractivos desde lo mismo y lo diferente que es lo de siempre, la congoja es superada con creces en las Olas Altas, La Fonda del Chalío y El Químico dice:

“Mazatlán tuvo una Semana Santa histórica por aumento de turismo y derrama” de aguas negras para lo que va del año con la temporada de aguas e inundaciones.

En “Lo sagrado y lo político”, Javier R. Portella, expone:

“Por más que la naturaleza se vea hoy afeada y desfigurada de tan monstruosa manera, su belleza y su verdad siguen sobrecogiéndonos. Aunque no a todos, es cierto. No a la masa de los turistas, no a la masa de los técnicos.”

Cuando lo sagrado y lo político se intervienen, apropiándose, a sí mismos, dan nomás para el consumismo; los armenios, los griegos y los católicos siempre se han vendido-comprado y sobornado con el Santo Sepulcro, para vendérselos a los creyentes, siendo lo mismo y lo diferente de siempre con la naturaleza y el turismo: ahogado el niño, tapado el pozo o fondeando el mar de fondo, que siga el gozo, que lo sagrado y lo político son el negocio.

De aquí que la naturaleza, su belleza y su verdad, expuestas a la intervención-apropiación son la mendicidad y la miserabilidad de lo que se compra porque se vende, siendo la falsedad de los fariseos marismeños-mazatlecos, sinaloenses y mexicanos como los turisteros, no habiendo excesos ni moderaciones, más que el gusto, el placer y el asco en los hombres sobre/en las mujeres sobre/en los hombres.

Una semana santa vale más que una semana de pascua, aunque la motorización de la moto y la mota -fentanilan- a los cocos que chocan contra las palmeras, el macho por delante y la hembra por atrás con el trasero al aire, mirándolo como si se mirara la cara de La Monalisa, no sabiéndose si por sus cachetes o su sonrisa, es a lo que se expone el doble acoso visual-sexual motorizado con la moto, el moto adelante y la mota atrás, haciendo caballitos y ridí-culos con los crepús-culos.

Apenas, sin pena y con gloria, la reforma eléctrica, bateada al machuchón del macaneo presidencial, casi siempre lo mismo y lo diferente con las reformas estructurales, a México, escasamente le han beneficiado al pueblo bueno y sabio y menos para primero los pobres en 21 años, de manera que en todas las formas -las reformas- no estuvieron ni están más que para la soberana conveniencia de pelearse adentro para que les ganen afuera, porque eso de la nacionalización-estatización era y es la privación-prevaricación más de la pobreza que de la riqueza de Salinas a Obrador en el país de las sombras espectrales, pues, el petróleo, la electricidad, la minería con el oro, la plata, el cobre y el litio son nuestros sin serlos y sin hacerlos más nuestros es al retraso o al rezago científico y tecnológico como a la dependencia de lo industrial avanzado con USA, Canadá, Alemania y China que, hasta antes del Litio, todo es o nada es nuestro, más que la violencia y la criminalidad que dan más que para los frutos podridos de los muertos, puesto que la seguridad solamente se da en tiempos de la paz sepulcral nacional, con o sin las semanas santa y de pascua.

Según, la cultura política, las reformas-son-las formas y los contenidos comatosos por impuestos y tóxicos en el peso-contrapeso de una mayoría en una partidocracia de la ruindad liberal y conservadora que, de fondo, son cómplices por lo de las patas de la vaca que, en los mataderos y en los rastros putañer@s-politiquer@s del congreso, se arrebatan las miserables riquezas con la pobreza de una territorialidad blindada y agujerada, explotada y expoliada en la acumulación y en el despojo a favor y en contra (de y para) los mexicanos en el país de las sombras espectrales.