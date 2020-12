Año nuevo: nueva normalidad vieja

Vacunados mentalmente, la inmunidad del coronavirus d c sigue vigente y presente: no hay quién lo infecte y lo enferme, porque ha sido el principio y el fin de la pandemia con una misión cumplida anticipada ante cualquier sistema de salud, de seguridad y de análisis dentro y fuera de la entraña biológica transformadora sexenal, la biopolítica ha sido tratada como una toxicidad tumorosa en la sistematicidad (de y en) la partidocracia mexicana nacional para la-cual-la anticorrosiva-anticorrupción es un entramado sistema-enjambre de sujetos y de objetos, fuera y dentro, del sistema baudrillardiano y chulhaniano, reduciéndose al determinismo-revisionista, clínico-social, en lo patriarcal presidencial y en lo matriarcal no primera dama con las consecuencias que, la equiparación, no es más que la paridad de los iguales-desiguales en situaciones embarazosas, tanto para los hombres del doctor como para las mujeres de la doctora, teniendo que hacer l@s doctores(as) y l@s enferme@s el esfuerzo, más que jurado, de serse y hacerse más responsables, médica y humanamente, que el sistema burocrático y meritocrático de salud nacional: ell@s, no lo hacen por un ascenso de la necedad, acaso, por el descenso a la concavidades pulmonares de las flemas y las sanguinolencias de la atención y la necesidad humana, cuando la vacunación es la lenta anticipación de la agonización en la rápida obsolescencia de lo frío –mortalmente- vivo o muerto.

Lo que para Slavoj Zizek es “afirmar categóricamente la existencia de la ideología en tanto matriz generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable, así como los cambios producidos en esta relación”, la nueva normalidad vieja con el año 2021 en el siglo xxi, la ideología trumpiana de lo impredecible en la ideología obradorciana predecible, fue la de obedecer hasta la última señal de derrota lo que Trump impuso a Obrador: servir(le) hasta la humillación como también la tuvo Peña Nieto con el supremac(h)ista blanco republicano, y que la ideología tanto matriz generativa (y degenerativa) seguirá en la nueva normalidad vieja en la relación con Biden, el supremacista blanco católico con el presidente moreno evangélico, no habiendo más púlpitos que el Palacio Nacional y la White House, donde el canciller Ebrard interpretara y tejerá, fina y simultáneamente, la función del “traduttore, traditore” con las causas de la ideología lingüística discursiva para irse posicionando en la ideología tanto matriz generativa que exige el capitalismo de lujo y funeral, de vigilancia y digital: llegar a través de la Casa Blanca al Palacio Nacional.

El año nuevo con la nueva normalidad vieja y la cuesta de las comadres con enero y Sísifo pendiente arriba, en medio y abajo con el recomienzo y el relanzamiento de lo que cada año se transforma abismal y abismáticamente en el profundo pozo negro de lo superficial a ras de tierra y de rastrojos acumulados en las jardineras viales y peatonales con sus arriates, camellones y bulevares de flores rojas y negras que, con el santo patrono presidencial y el acólito del canciller, reempezarán a darle tono al todo modo con la salvedad de los salvados por la conjunción de los rebaños vacunados y que la valiente honestidad pueda ser más eficiente, efectiva y afectiva que la sincera humanidad en ese desplazamiento del Gran Elefante Reumático que es el Estado -por obra obradorciana-ebrardiana- de afiliados, leales y fieles a la hipocresía de la partidocracia que no siendo más que la ideología generativa y degenerativa de lo mismo con lo diferente, Morena nunca ha sido lo que nunca fue más que la regeneración de un movimiento con una estructura ausente con la ideología lingüística de hablar demasiado para hacer poco con una metaconstitucionalidad de que los pobres sigue estando más allá de lo que el pueblo más acá es un arrebato de campanas y campañas al vuelo con los badajos metálicos golpeando al viento y resonando en los oídos de una vaciedad que cada vez es una plenitud en que los pájaros negros del narcosicariato y del coronavirus han sido más la avenencia con la conveniencia de la resiliencia que con la convicción de la resistencia en que, los hombres-morenos y las mujeres-morenas, son la nueva normalidad vieja en que los padres y madres fundadores (PNR-PRI-PAN-PCM-PRD=Morena) son los hijos y las hijas desfondadores en l@s que nos sentimos y nos sentamos plenamente vacíos.

Hubiese deseado lo mejor, pero no está en uno el optimismo de enero con el pesimismo de los meses porvenir en el peorvenir, de tal suerte que ni mala ni buena suerte es la que a uno no le va ni le viene, no por indolencia e indiferencia, menos por compasión o lástima, cuando el presidente, el canciller y el doctor son los que saben lo que se traen entremanos y en trasmanos con la vida no vale nada la vida, hilo papalote y a otra cosa mariposa, que al fin al cabo la vida, la vida empieza y acaba donde le cabe la muerte por acción, omisión, inacción y administración en que un Estado-Obra(dor)-en consecuencia, en el país de las sombras espectrales.