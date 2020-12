Año cero, es digital

A 85 días de que se cumpla el año cero, que comenzó a partir del 23 de marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia hemos perdido la vida de 122,426 personas a nivel nacional de las cuales 4,184 han fallecido en Sinaloa hasta el 27 de diciembre de este año.

A partir del primer trimestre del año, se registraron los primeros casos de SARS-CoV-2 en el país y las organizaciones públicas y privadas, modificaron a marchas forzadas la atención de la ciudadanía, así como la producción de servicios y productos, con herramientas digitales que nunca habían utilizado y que en la mayoría de los casos apenas comenzaban a funcionar.

El día cero, donde más personas permanecieron en casa conforme a los datos de movilidad de Google fue el 10 de abril de este año, donde el 30% de la población permaneció en zonas residenciales más tiempo y a nivel estatal durante 9 días del mes de mayo (5, 6, 7, 12, 13, 14, 21,22 y 29 de mayo) logrando que un 23% de la población en Sinaloa permaneciera en casa más tiempo del habitual.

Los datos anteriores identifican que durante esta contingencia sanitaria la población de Yucatán y Quintana Roo es la que más ha permanecido en zonas residenciales, alcanzando hasta un 39% y 36% respectivamente.

La estadística anterior muestra datos negativos también, en virtud de que durante el 10 de abril a nivel nacional se registró que -71% de la población permaneció o asistió a comercios, supermercados, entre otros sitios similares y el -72% de la población acudió o permaneció en los centros de trabajo y utilizó transportes.

El 24 de diciembre solamente el 10% de la población registró permanecer en casa durante más tiempo del habitual a nivel nacional, mientras que el 25 de diciembre se registró que el 22% se mantuvo más en casa. En Sinaloa, sólo el 5% de la población se mantuvo en su casa la Nochebuena y el 12% el día de Navidad.

¿Qué ha generado?

280 días transcurridos desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia que comenzó el 23 de marzo y la indicación continúa siendo permanecer en casa si no tienes un trabajo esencial o que se pueda efectuar a distancia, o bien si no has recibido la vacuna.

La Organización Internacional del Trabajo, proyecta que el 44% de la población ocupada en México se enfrentará en riesgo de sufrir reducción de horas o salarios y que el 11.7% de las personas sufran desempleo (lo que equivale a 6 millones de personas desempleadas).

Hasta el mes de noviembre, en Sinaloa se registraba el desempleo de 11,127 personas en 8 municipios del Estado (Culiacán, Mazatlán, Ahome, Escuinapa, Navolato, Angostura, San Ignacio y Cosalá).

Educación a distancia

El 55.7% por ciento de los hogares y la niñez quedaron fuera de la estrategia “educación en línea”, estima un estudio de la Oficina en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública durante el ciclo escolar 2018-2019, las escuelas de educación básica: el 53.3% no tenían equipo de cómputo; el 77.3% no tenían internet y solamente el 12.9% estaba familiarizado con talleres de cómputo. 2, 100,277 docentes (registrados durante el ciclo escolar 2018-2019) debieron transmitir enseñanza a 36, 635,816 de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos desde sus casas y con sus propias herramientas digitales.

“La Nueva Normalidad”

Una de las recomendaciones de la autoridad sanitaria es que cuando se reúnan las personas, acudan a sitios abiertos, en virtud de que los lugares cerrados es más probable que se propague el coronavirus; sin embargo, desde el 08 de marzo de este año, fue uno de los días que más interacción se ha registrado en los parques a nivel nacional, mientras que el 26 de abril, se registró una disminución histórica del -60% de interacción en estos sitios a nivel nacional.

Aumentó el 90% del uso de aplicaciones de compras en México. 2 de cada 10 Comercios o Marcas han experimentado crecimientos mayores al 300% en el volumen de negocios de las ventas en línea, conforme al Reporte 4.0 IMPACTO COVID-19 EN VENTA ONLINE MÉXICO. Asimismo, 2 de cada 10 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) declaran posibles reducciones de sueldos y/o salarios.

Los impactos financieros y operativos de Covid-19 más representativos de acuerdo con la AMVO, reducción de presupuestos de marketing, cancelación de pedidos de clientes, el impacto del peso frente al dólar, suspensión de viajes desde y hacia México, desmotivación del personal, entre otros.

La vacuna. En vísperas de la Nochebuena el gobierno de México inició la primera etapa de vacunación contra Covid-19 en Ciudad de México, Querétaro y Estado de México. El segundo lote de vacunas ya está en la capital del país y el estado de Nuevo León, las cuáles serán aplicadas al personal de salud. México negoció con Pfizer-Biotech la compra-venta de 34 millones de dosis en total.

Presupuesto de Egresos 2021

En vísperas de que la población reciba la vacuna contra el COVID-19, se aprobó el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2021, el cuál de acuerdo con el Centro de Investigación de Política Pública se divide en cuatro: obras públicas del gobierno federal, mantiene la inercia de los programas sociales, recorta recursos para el desarrollo profesional de los docentes e incrementa el gasto en seguridad pública. No destina ninguna partida especial para la atención de la contingencia sanitaria.

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó para el ejercicio 2021, respecto a lo autorizado en 2020, incrementar el presupuesto de los órganos y fondos públicos siguientes: el Instituto Estatal Electoral (67%), el Financiamiento Público a Partidos Políticos (36.04%), Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (20.60%) Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (11.29%), Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Sinaloa (22.14%), Comisión Estatal de Derechos Humanos (19.9%), Poder Judicial de la Federación (5.14%) y la Fiscalía General del Estado (.74%).

El acceso a la salud y la educación, han sido los derechos más vulnerables ante esta contingencia sanitaria, sin embargo, ante una nueva normalidad, no tendremos nuevas estrategias públicas en los fondos, ni subsidios públicos para atender los estragos de esta contingencia que impulsen el sector productivo del país que apoyen al personal desempleado, a docentes, ni personal médico, que durante estos 10 meses han utilizado sus propias herramientas para emplearse, para enseñar a distancia y para brindar salud a pacientes ante la nueva cepa SARS-CoV-2.

