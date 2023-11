A casi un mes de que impactara Otis en el estado de Guerrero, de EVELYN SALGADO, las escuelas de Coyuca de Benítez y Acapulco que se determinó no representan riesgo para la comunidad escolar retomaron sus actividades, mientras las autoridades elaboran un informe detallado de los daños causados por el huracán, así como los apoyos que recibirán para su rehabilitación, mismo que será dado a conocer en los próximos días por la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Es decir, siguen perdidos, y los estudiantes, no son prioridad. Este jueves, se espera que el presidente López Obrador ofrezca un adelanto al respecto, además de los avances en materia de limpieza y saneamiento en los 336 centros de estudio que tuvieron afectaciones. Pero todo mundo espera que se lance a culpar a los medios de comunicación por todas sus penas y por informar de una realidad que no les gusta ver.

Con un agudo sentido de prioridades, la diputa­ da morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva ha de­ cidido que el crimen más imperdonable en Mé­xico no es la corrupción, la impunidad o la inse­ guridad, sino olvidar la letra del himno nacional. Mientras el país enfrenta problemas urgentes, Ayala fleyva ha propuesto una iniciativa que podría enviar a la cárcel a aquellos que no lo­ gren cantar perfectamente el himno.

Ana Elizabeth Ayala Leyva propone sancionar con arresto de 72 horas hasta cuatro años de prisión a las personas que se equivoquen al cantar el himno o alteren la bandera con men­sajes, leyendas o cambio de colores. La diputa­da justifica su propuesta en los casos de cantan­tes que se han equivocado al cantar el himno nacional, entre los que se encuentran Vicente Fernández, Jorge Coque Muñiz, Ana Bárbara, María León y Ángela Aguilar, quienes, expuso en su iniciativa, vuelven crucial asegurar el res­peto constante a las insignias nacionales.

El Departamento del Tesoro de los Estados Uni­ dos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publicó una lista de personas y entidades sancionadas, entre los individuos se encuentran Jesús Francisco Camacho Porchas, David Alonso Chavarin Preciado, Sergio Isaías Hernández Mazón, Cristian Julián Meneses Ospi­ na, Oscar Enrique Moreno Orozco, Juan Carlos Morgan Huerta, José Arnoldo Morgan Huerta, Mi­guel Ángel Morgan Huerta, José fluis Morgan Huerta, Martín Morgan Huerta, Oscar Murillo Morgan, Álvaro Ramos Acosta y Ramiro Martín Romero Wirichaga. Estas personas, todas vincu­ ladas a actividades relacionadas con la prolifera­ ción internacional de drogas o sus medios de pro­ducción, son señaladas como oriundos de Sonora.

Además, diversas entidades también han sido sancionadas, entre las que se incluyen Comer­ cializadora Villba Stone, S.A. de C.V.; Conceptos Gastronómicos de Sonora, S. de R. de C.V.; Ex­portadora del Campo Ramos Acosta, S. de R. de C.V.; y Morgan Golden Mining, S.A. de C.V. Estas empresas han sido señaladas por estar vincula­das, directa o indirectamente, a personas sancio­ nadas bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el comercio ilícito de drogas a nivel global. Las medidas incluyen el bloqueo de sus propie­ dades e intereses en territorio estadounidense.

Aunque no se formalizó una alianza, en Jalisco se comenzó a promover el voto “útil” diferenciado entre las fuerzas políticas de oposición. Dicen que, en acuerdo con los equipos de los involucra­ dos, inició la propuesta de convocar al sufragio por la que será la candidata presidencial del Frente, Xóchitl Gálvez, y por quien será el aban­derado para la gobernatura por el Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, esto, sin que neces­ ariamente las dirigencia de los partidos estuvie­ran conformes con el asunto, pues no se logró llegar a un trato entre el PRI, PAN, PRD y MC.

Ante las acusaciones de la alcaldesa en Cuauh­ témoc, Sandra Cuevas, de que la precandidatura para la jefatura de gobierno fue decidida a dedo por las dirigencias del PRI, PAN y PRD, la res­ puesta de la Alianza Va por México fue más di­plomática que sorprendente. En un comunica­do, los tres partidos rechazaron las afirmacio­ nes de Cuevas Nieves, señalándola de tener una actitud poco conciliadora y poco consistente. Es decir, que quiso hacer escándalo, pero no le qui­sieron hacer caso.