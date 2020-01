Ambríz o La Soledad Luminosa

Muy joven, con un mundo de ilusiones a cuestas, llegó al puerto, desde Fresnillo, Zacatecas,Carlos Guillermo Ambríz Magallanes, buscando ejercer su vocación de actor. Conocía el secreto del juego de máscaras en el escenario, donde se representa el gran teatro del mundo, como lo llamó Pedro Calderón de la Barca. Sabía que los antiguos griegos llamaron a las máscaras ´personas´, de donde se derivan los personajes en el diario y eterno escenario de la vida y del teatro.Consciente de que no existían las condiciones para la creación de una gran compañía sinaloense de teatro en la que pudiera ubicarse, con humildad y sabiduría orientó su vocación a enseñar a los jóvenes porteños el arte de Thalía, la musa de la Comedia. Igual se lo vio por años dando clases en el Centro Regional Ángela Peralta del Instituto Nacional de Bellas Artes, que atendiendo la dirección de Difusión y Cultura delCentro Universitario de Mazatlán o la impartición de la clase de teatro en el Centro Municipal de las Artes y en el área de teatro en la Casa Hogar municipal, hasta su difícil vejez. Una vez, entre 2006 y 2010, con el brillante y estimado programador cultural del Museo de Arte de Mazatlán, Roberto Fernández, le hicimos un modesto homenaje en una semana anual de teatro del museo. Casi diez años después, hace algunos meses, también lo homenajeó María Muñiz en su programa cultural de las colonias populares. Sembrador de sueños, humilde, transparente, Ambrízvivió y murió en la pobreza. La maestra Guadalupe Veneranda lo visitó en su domicilio la última semana de diciembre, percatándose de su terrible drama: por problema con la glucosa, había contraído una grave infección en una de sus extremidades, lo que obligó a amputársela, con lo que, desgraciadamente,en medio de su soledad y su pobreza, se le amputó también su alegría y su deseo de vivir. La maestra Veneranda intentó darle ánimo. Pero él mismo, sin esperanza, calificó de muy triste lo que le sucedía. La maestra notó igualmente que había dejado de comer. Ayer, primero de enero, me llamó para enterarme que el día 30 de diciembre había fallecido. Que ella llamó a Cultura y les dijo que el maestro no tenía para los gastos de su funeral. Y le informaron que el Ayuntamiento cubriría todo. Me entristece empezar así el 2020. En memoria de este excepcional ser humano que fue don Carlos G. Ambríz M. que entregó su vida al servicio de la comunidad, cito aquí unos endecasílabos que escribí el año pasado:





SOLEDADES





En la vida,

cual un monstruo de crímenes cargado,

todo el que lleva luz se queda solo.

José Martí.





Quien de estudiante tuvo un gran maestro

que lo hizo ver su verdadero rostro,

recordará cómo le apasionaba

la solidaridad humana en todo.

No podemos, decía, hacernos cómplices

de ver a un semejante vivir solo

por su pobre pobreza que lo aísla

al grado de morirse sin velorio.

¿De qué barro seremos que ignoramos

el sufrimiento ajeno, el de los otros

para los que no existe ni un saludo

que los identifique con nosotros?

Frente a esa muerte mal llamada vida

se la pasa mejor en el zoológico:

ahí se cuida de los animales

sin repudiarlos como a los leprosos.

Martí y Lope de Vega con Machado

miran la soledad con otros ojos,

reflexionan sobre ella y nos enseñan

avalorarla como un gran tesoro.

¿De veras nos creemos superiores

a los pobres, los necios y los locos?