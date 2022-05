Algunos dirán lo que El Químico dice de sí mismo: Soy Grande

“Algunos dirán que solo porque Dios es grande, Mazatlán, aun embestido por corrientes turísticas desmadrosas y un desarrollo urbano caótico, se mantiene sólidamente en pie. Sin embargo, habrá que analizar bien hasta dónde llegará el auge turístico y de construcción que se ha generado desde la apertura de la maxipista que nos conectó con el centro norte y noroeste del País, e incluso por las obras quirinistas de remodelación del malecón y del Centro Histórico, pero no por lo que ha hecho “El Químico”, que se quiere colgar los blasones.” -Arturo Santamaría, “Carnavalear la política”. –

Después de hace tanto tiempo, estoy de acuerdo con el Dr. Santamaría, y hasta aquí llego, porque no vaya a pensar el socioturistólogo de marras que soy un grosero por citarlo en lo que aquí escribo, lo cual me tiene sin cuidado como a la Isla de la Piedra con El Faro y la Isla de en Medio, puesto que El Químico está puesto en hacer de Mazatlán una ciudad-un puerto de primer mundo en el tercer mundo, puesto que al sentirse el Rey-Memo (a) El Midas, porque todo lo que toca lo transforma en mierda, uno puede deslizarse súrfico y surfeantemente sobre las olas desde Olas Altas-Fonda del Chalío , donde hace unas noches pasadas me encontré al Dr. Hernández Norzagaray con su carcajeante y ambarina sonrisa olalteña, días después él y Dr. Martínez Peña le han puesto fecha de fundación a Mazatlán, lo cual debe serse y hacerse un punto de origen y de partida para todo lo que se ha hecho más para mal que para bien en lo que respecta y debe respetarse con lo que El Químico y otros anteriores (Higuera, Sánchez, Felton y Pucheta) a él hicieron y hace en un desarrollo urbano caótico y desmadroso turístico que el Torruco de la Sectur-4T y la Rosario Torres-Altas están haciendo y deshaciendo donde las mojoneras se les pongan con el desarrollo inmobiliario arrogante y arrasante.

Para la era del antropoceno, en Mazatlán es un paquete-kit turístico-playero de antro con cena en la zona exclusiva taquera de la Avenida Buelna, desde vampiros y vampiresas, chorread@s y anorgásmic@s, jaculatori@s y eyaculatori@s, porque en Mazatlán se respira y se transpira por la piel de las hormonas que, por la célula de las neuronas, después de una birria desmadrugada con harto chile para sudar la reata con la cruda.

En la Cumbre Internacional Del Hábitat De América Latina Y El Caribe 2022: “Interconectando Ciudades Inteligentes – La Nueva Agenda Urbana Aplicada”, El Químico, tirando para Soy Grande, en la estructura urbana marismeña-mazatleca, es un cajón-encajonado desconectado de toda posibilidad en establecer una armonía en los niveles en que lo usos del suelo urbano, el sistema vial, los espacios verdes, el equipamiento urbano, el radio de influencia, el soporte Infraestructural y los servicios están urbanamente alterados por mal planeados de origen y que a la vista están las consecuencias no nada más urbanas y ecológicas por el mismo impacto urbano en la construcción desde el suelo hacia a los lados y arriba, llenando y rellenando lo que el espacio solamente respira a través de los espacios cerrados por tantas innovaciones-renovaciones a ras de suelo, medianamente elevadas horizontales, verticales y altas torres para una ceguera ambiental de una supuesta armonización visual entre espejos de cemento, estructuras metálicas y vidrios ahumados para la refracción de una luz más artificial que natural con el chamuscamiento del bronceado violeta y violáceo en pieles, despellejada-mente, variopintas, impactadas y tatuadas por la fuerza fálica y vagínica de exhibirse corporal y visualmente ante el gusto por el placer del asco como cortejo amoroso y odioso acoso.

Algunos dirán lo que El Químico dice de sí mismo: Soy Grande, siendo lo que es en lo íntimo, en lo privado y en lo público: un cínico, de mediocre clasemediero a mediocre rico: los marismeños-mazatlecos, bien, gracias, pagándole la corrompida vida funcionaria a El Químico.