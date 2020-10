La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo.

Isabel Allende

La lectura ha sido noble con esta mujer llamada María. Es el engrane que guía mi camino. Entre las grandes cosas que me ha otorgado son amistades acompañadas de un tesoro interminable de palabras, de instantes inolvidables. Uno jamás imaginaría que el amor hacia la literatura me hiciera encontrarme no únicamente con las historias, sino también con las voces de los autores, identificarme con los personajes que se van grabando en la memoria, porque para aquellos que nos gusta leer; se nos va dibujando una línea del tiempo lectora como una sombra que nos acompañará hasta el final de nuestros días.

En este andar lector, he tenido la fortuna de coincidir, trabajar, escuchar, charlar, tomar clases con uno de mis poetas sinaloenses contemporáneos que más me emociona leer: Eugenio Alfonso Orejel Soria. El fomento a la lectura nos ha unido. Nos ha conducido a reflexionar sobre la necesidad imperante de estar sembrando lectores. “El Poncho”, como la mayoría lo conocemos, es originario de Los Mochis. Nunca pasa desapercibido es: alto, robusto, de voz fuerte y directo en el trato. Lo que más me agrada de él: es su honestidad y humildad. Los premios nacionales ganados tanto en narrativa como en poesía no le hacen ruido en su cabeza; como el Inés Arredondo en 2007 con “La balada del hombre muerto”, el Gilberto Owen de poesía en 2008 con “Palabras en Sepia” y el más reciente el Regional de La Paz en 2018 con su poemario “Álbum del olvido”, ni mucho menos las menciones honoríficas ubicadas en la Literatura Infantil y Juvenil; con “La mano amarilla” en el 2009 del Premio Barco de vapor y “Manantial de carcajadas” en el 2017 por el Fondo Editorial del Estado de México. Jamás se mareado por el éxito, ni subido a la cabeza los reconocimientos. Tiene los pies sobre la tierra o sobre el fango si de escritura estamos hablando; por todas las batallas que a veces tiene que abanderar para vivir del oficio de escritor, de cuentacuentos y tallerista.

Alfonso Orejel es un gran defensor del derecho a leer en voz alta para emocionar a los lectores. Crítico sobre el rumbo que tiene la lectura en nuestro país. Igual, por más desértico y desalentador que se presente el panorama lector en Sinaloa; no se arrana, ni se queda de brazos cruzados. Un día puede estar contando cuentos en una cárcel, a la semana siguiente en un centro de rehabilitación, en grandes escenarios de ferias del libro, en una escuela primaria ubicada en algún suburbio de su ciudad natal, o dando talleres de estrategias lectoras para las escuelas formadoras de docentes. Poncho es de personalidad inquieta. La pandemia, no lo dobló. Podemos escucharlo, verle leer cuentos para niños para el Programa Alas y Raíces, o como conferencista sobre Fomento a Lectura para universidades. Se adaptó rápidamente a las nuevas formas virtuales de relacionarnos. Afortunadamente ha encontrado foros; espacios para hablar, para orientar a quienes tienen inquietudes en la narrativa, en la poesía, en la narración oral.

En su último libro, un poemario con un título absurdo, “Álbum del olvido”; conociendo a Poncho, posiblemente estaba jugando, haciendo gracias de sus recuerdos, obromasal momento de nombrarlo. Encontramos una belleza simple, nos muestra pasajes cronológicos íntimos, habitados en veintiséis poemas. El lector puede sentirlos cercanos, con imágenes abigarradas de una nostalgia humorística; imposibles de borrar de la memoria, te identificas con algunos de sus versos.

Indudablemente, su poesía tiene una dualidad interesante: está cargada de un lenguaje sencillo, complementándose con una profundidad que nos lleva a exprimir las lágrimas. Alfonso, nos hace un recorrido del Mochis que le tocó vivir en diferentes etapas de su vida, haciendo alusión a personajes como “Florecita” una prostituta emblemática del barrio; o pasar por los aparadores de la tienda de su padre dándole vida a los “maniquíes”. Llevarnos a un episodio angustiante sobre la enfermedad de su hermana Lucina con “El Poca Luz” de enorme corazón. Abordar la tristeza y resignación de su madre con “San Martín de Porras” ante la pérdida de un hijo. Tener cómplices nocturnos como “El gato negro”, o decir “adiós” a las creencias, al fantasma de la muerte. Tomar un auto, acompañar a un padre para que pueda reencontrase con el recuerdo vivo del amor a la tercera edad con “Nicolasa”, una novia que su papá nunca olvidó por ser “Una soñada jovencita, con las mejillas de manzana cinceladas por el sol”. Estas imágenes poéticas evocan a la infancia, la adolescencia, renombrar a las pérdidas, al duelo, la hermandad, la complicidad. Es como si el lector hojeara un libro álbum de lo familiar con notas al pie de foto. Logrando retratar con palabras: el barrio, los amores inconclusos, el paso de la muerte entre la familia, de los miedos, de las risas, de las bromas. Este libro está editado por el Fondo Regional para las Cultura y las Artes del Noroeste y la Secretaría de Cultura.

Otra de las cualidades de Alfonso Orejel Soria es ser uno de los pocos escritores sinaloenses que escriben para niños y jóvenes. La creación literaria para estas edades lectoras en nuestro Estado es básicamente escasa. La calidad de su obra en la Literatura Infantil y Juvenil es reconocida nacionalmente. Algunos de sus libros para niños, “El cucaracho, El sendero de los gatos apachurrados y La sombra” fueron seleccionados por el Programa Nacional de Lectura; forman parte de la colección de la Biblioteca Escolar y de Aula de la Secretaria de Educación Pública. Sí tienes oportunidad de toparte con un libro de Poncho, anímate a leer su propuesta tanto narrativa como poética. Poncho Orejel con este último poemario; nos conmueve con un “álbum” que es para nunca olvidar, porque nos invita a viajar en una máquina del tiempo.