AGUA A CUENTA GOTAS EN MAZATLÁN

Aunque el gerente de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, aseguró desde el domingo pasado que a partir del lunes de esta semana se restablecería paulatinamente el servicio de agua potable en Mazatlán, a 48 horas del anuncio todavía muchas colonias presentan problemas de desabasto de agua, incluso en varias de ellas no sólo mejoró, sino que empeoró, al borde del desespero.

Ayer, vecinos de la colonia Benito Juárez salieron de sus casas para protestar, con el bloqueo del paso vehicular en la calle Agustín Melgar, entre la avenida Juan Pablo II y calle Juan Balderas.

Otros prefirieron desahogarse haciendo comentarios y reportes en las redes sociales y llamando al servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento de Mazatlán.

Colonos de la 20 de Noviembre señalan que desde hace 7 días no tienen agua, y sus vecinos de la Ampliación 20 de Noviembre, aseguran que desde el jueves dejó de salir agua de la llave, y en la Salvador Allende, el desabasto empezó el sábado por la noche.

En las colonias que no se ha cortado el servicio de agua, reportan que el abasto disminuyó yel agua que llega está muy turbia, entre ellas la Colosio Sí y Villas del Sol.

En el centro de la ciudad, locatarios y restauranteros del mercado José María Pino Suárez han tenido que cerrar sus negocios paulatinamente desde el domingo pasado, el primer día lo hicieron 3, el segundo 5 más y ayer, 10 de los 13 restaurantes que operan en el segundo piso estaban cerrados.

Quienes decidieron seguir operando, lo tuvieron que hacer con un alto costo, trasladar cubetas de agua desde el primer piso, que se llenaban a cuenta gotas de las llaves, y comprar garrafones de agua a 30 pesos, cuando antes del desabasto se los daban a 16 pesos cada uno.

De nueva cuenta, el gerente de la paramunicipal dio una conferencia de prensa para reconocer que la recuperación de agua es lenta y que al día de ayer sólo se abastecía el 40% de la demanda de agua de la ciudad.

El funcionario insistió en que la recuperación será poco a poco y que se espera que el servicio se restablezca entre el jueves y viernes. Sin embargo, lo que quiere el usuario es que los niveles de agua en la tubería vayan de menos a más y no al revés, como parece ha sucedido en los últimos tres días. Si esto no pasa, lo más seguro es que en las próximas horas lo que brotará son protestas, bloqueos y más cierres de negocios, por el desabasto de agua.

EN CRISIS SERVICIOS PÚBLICOS

"Nora", además de dejar torrenciales lluvias e inundaciones en el puerto, dejó una grave crisis en la eficiencia de los servicios públicos básicos, aunque algunos ya eran ineficientes mucho antes de su llegada.

El más grave ha sido el desabastecimiento de agua potable, ni con la reparación emergente del canal dañado, se ha podido regularizar el suministro del vital líquido en gran parte de la ciudad como se anunció.

Quienes tenían reservas en tinacos y aljibe ya se les terminó, el agua embotellada o purificada está dejando de ser una alternativa, pues también empieza a escasear y los costos se incrementan cada día alcanzando precios muy elevados; los ciudadanos han tenido que recurrir a medidas extremas como sacar agua de arroyos y alcantarillas para poder satisfacer sus necesidades fisiológicas como ir al baño.

La recolección de la basura no se ha restablecido en todas las colonias a pesar de que el titular de servicios públicos dice que sí. Este servicio en particular nunca ha estado al 100 por ciento, la principal justificación es que no se cuenta con un parque vehicular en buenas condiciones, cuando no falla un camión fallan dos, el caso es que siempre hay una unidades en reparación.

El alumbrado público, siempre es el servicio que más quejas y reportes acumulan en Atención Ciudadana; antes de la llegada del huracán se hablaba de que había unos 600 a 700 reportes por fallas en luminarias, y "Nora" dejó en total unas cuatro mil lámparas sin funcionar.

Los ciudadanos se preguntan por la intervención de los tres niveles de gobierno para darles solución a sus problemas. Si es por dinero, argumentan que el recurso económico no excusa, pues aunque los servicios fallen el que no falla es el recibo de pago cada mes.

SECRETO DE ESTADO

La fecha para el levantamiento de la veda del camarón es como un secreto de estado, porque ninguna autoridad quiere hablar del tema.

En el muelle del Parque Bonfil, existe mucha incertidumbre pues los pescadores no saben cuándo iniciará la temporada de capturas en altamar.

Hay mucha especulación se habla del 14 de septiembre para esteros y bahías y el 21 para aguas marinas, pero hasta el momento no hay un documento oficial, en años anteriores se hacían reuniones de evolución de muestreos y este año no habido nada.

Los pescadores comentaron que de un día para otros se les avisará cuando podrán salir y es que según el Instituto Nacional de Pesca no quieren dar información argumentando que siguen los estudios aun cuando también se sabe que la fecha ya está definida, pero se desconoce porque no la quieren dar a conocer.