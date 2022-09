A la Sombra | Desconfiar de la justicia

La cifra negra de los delitos no denunciados no es otra cosa que el problema sistémico que mantiene el aparato de procuración de justicia y de seguridad pública para garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia, o por lo menos una repartición más equilibrada de ésta.

Cuando una autoridad asegura que los delitos van a la baja porque no hay denuncias, no quiere decir que la delincuencia no se ensañe con las familias, con las personas, sino simplemente que ante el vacío de autoridad, no se acude al ministerio público porque se sabe que no sirve para nada.

Es revelador que en la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sinaloa sea la entidad con mayor cifra negra de todo el país con una tasa de 96.7 por ciento, y que por otro lado, el gobernador Rubén Rocha Moya, su secretario de Seguridad transexenal, Cristóbal Castañeda Camarillo y su fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada sostengan que va a la baja la incidencia delictiva.

Lo que denotan las cifras de esta encuesta es que en realidad lo que va en aumento es la cultura de la no denuncia, es decir, cada vez son más ciudadanos víctimas del delito que prefieren no acudir al ministerio público a buscar justicia porque saben que es pérdida de tiempo, de dinero y que todo al final redundará en impunidad para los delincuentes.

Que en Sinaloa nada más se denuncien –según la ENVIPE 2022- 5 de cada 100 delitos perpetrados, aunque la mayoría sean del orden de los patrimoniales, habla de un problema serio de la autoridad.

En México, la estimación es que se denuncian 10 de cada 100 delitos, es decir, según la encuesta del INEGI, Sinaloa está por encima de la media nacional.





LA INCÓMODA REALIDAD

Los gobernantes como Rocha Moya se molestan cuando se les inquiere sobre la incidencia delictiva, tienden como el presidente Andrés Manuel López Obrador, a sentenciar en torno a “los otros datos” que nunca los sueltan.

Es cierto que Sinaloa salió del ranking de homicidios dolosos, no porque el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal hayan logrado una mayor disuasión, sino más bien a la autorregulación que el crimen organizado realiza con los controles que tienen sobre municipios y ciudades. Al mandar ellos, no hay necesidad de reacciones violentas.

Pero en cuando a homicidio culposo, la tendencia desde 2020 a la fecha es que sigue arriba, al igual que el robo a comercio, la violencia familiar, la extorsión y la violación sexual, delitos que afectan el ámbito personal y patrimonial de la ciudadanía, de las familias.

¿Qué es lo que subyace en el fondo de la cifra negra? La ineficacia tanto de la materia preventiva como en la procuración de justicia, la infamia que se comete con una niña, una adolescente víctima de violación y que el ministerio público todavía cuestione, por ejemplo, por qué ella no gritó, por qué no opuso resistencia.

En el fondo, pues, subyace la violación sistemática a los derechos humanos, la complicidad tanto en lo macro con los delincuentes y las omisiones que redundan en el fortalecimiento de la actitud criminógena.

Hoy en día, muchas víctimas no denuncian por miedo a ser dañadas, que resulte contraproducente intentar que se le resarza el daño, con aquella amenaza velada de que si queremos justicia, nos atengamos a las consecuencias.

Los servidores públicos que asuman que hay menos delitos porque hay menos denuncia, lo único a lo que pueden aspirar, es a realizar un trabajo del orden estético, accesorio, a las instituciones de seguridad y procuración de justicia; nunca es su afán llevar hasta las últimas etcéteras, aunque en el discurso brille esa frase cliché de “las últimas consecuencias”.