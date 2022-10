A la Sombra | Complicado escenario para el Químico

Luis Guillermo Benítez Torres se ha ganado el repudio de los mazatecos y este sentimiento lo dejaron ver durante el abucheo que le hicieron en el estadio Teodoro Mariscal el pasado domingo.

Pero no solo el pueblo lo abandona, hasta los mismos compañeros de su partido poco a poco le empiezan a dar la espalda, desde el Congreso del estado y desde el gobierno estatal, pues el gobernador, Rubén Rocha Moya ya dijo y reiteró que no metería las manos por su "amigo".

Y qué decir de sus trabajadores y colaboradores, a quienes acusó de "ratas y ratones" solo porque ya lo dan por "muerto", políticamente, porque ni ellos mismos creen vaya a terminar el trienio.

Recientemente los representantes del poder legislativo, a través de la Auditoría Superior del Estado, presentaron una denuncia en contra del munícipe ante la Fiscalía General, por la presunción de daño patrimonial de 60 millones 880 mil 730. 60 pesos derivado del ya conocido caso luminarias.

Este "error", cómo el mismo lo calificó alguna vez, podría culminar en su desafuero, como le ocurrió al ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, esto en caso de que la Fiscalía valore que hay elementos y dé la indicación de iniciar un juicio político en su contra.

Este miércoles el munícipe acudió muy temprano al Palacio Municipal y mientras los reporteros de la fuente se encontraban en una conferencia de prensa, salió muy espichado del inmueble, se rumoró que se fue rumbo a la capital del estado para entrevistarse con Rocha Moya.

En medio de este traqueteo visitará Sinaloa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador entre finales de octubre y principios de diciembre.

Todavía el día lunes, el "Químico" dijo que aún no había sido convocado para estar presente en su gira, ahí se sabrá si AMLO le dará también la espalda como lo hizo con Estrada Ferreiro cuando estuvo en Culiacán en mayo pasado, el ex alcalde no fue convocado y además se le negó el paso a uno de sus eventos, o si AMLO será su salvación.