A la Sombra | Becarios en San Lázaro

Ya se sabe que a los legisladores de cualquier ámbito, ya sea federal o estatal, lo que más les termina importando es cómo se mueven en los temas electorales, más que en su trabajo como servidores públicos del Poder Legislativo cuyos esfuerzos deberían estar enfocados en hacer mejores leyes a favor de los ciudadanos.

Eso sí, lo que todos aprendieron muy bien en la escuela del PRI, sobre todo los de Morena, es el oficio del clientelismo político, al que recurren con impudicia cuando practican el acarreo o regalan despensas en colonias pobres, porque su mezquindad les permite darse el lujo de ofrecer artículos de primera necesidad mientras ellos disfrutan de los mejores manjares en lujosos restaurantes capitalinos.

El mejor botón de muestra es la hoy diputada con licencia Merary Villegas Sánchez (convertida en dirigente de Morena en Sinaloa), cuya frivolidad ha sido motivo de cartones políticos por su inclinación por las liposucciones (con su dinero, dice), y placearse en colonias humildes donde regala agua de jamaica y bolsas de alimentos a personas de escasos recursos a quienes pregona que la Cuarta Transformación (Cuarta Liposucción, dirían los moneros) llegó a sus vidas para salvarlos, siempre y cuando sigan votando por ellas y ellos.

La realidad es que con datos de la propia Cámara de Diputados, que registra en su portal de transparencia, se puede medir cuál es la productividad de cada legislador. Y no es sorpresa encontrarse que Merary, por ejemplo, en su cuarto año como diputada no trabajó para la Cámara y para los sinaloenses, y sí para campañas políticas como la de Durango, la suya para la presidencia de Morena y además protagonizó un video en la cámara que armó un escándalo mediático por dejar a una madre de familia hincada mientras suplicaba apoyo para su hija con cáncer.





PREMIOS A LA MEDIOCRIDAD

Pero Villegas podrá decir en descargo que en sus primeros tres años presentó 11 iniciativas (todas están en estatus de pendiente). En cambio hay otras y otros que de plano brillan con la estulticia propia de quienes van al Congreso a calentar la curul en plan becario.

Olegaria Carrasco, ¿quién la conoce? Diputada reelecta de Morena, en cuatro años no ha presentado ninguna iniciativa, nunca ha hecho un exhorto ni punto de acuerdo, y su trabajo como legisladora se limita a siete participaciones en 48 meses. Y ella gana sus buenos 75 mil pesos libres, más 45 mil pesos de asistencia legislativa y 28 mil de asistencia ciudadana. A ciencia cierta, no se sabe si este recurso, que sí se les entrega con el que suman 149 mil pesos mensuales, los usan para ellos o gestiones ciudadanas. La transparencia no llega a tanto.

Lo que sí se puede fiscalizar y poner de relieve es que al no generar trabajo en materia legislativa, como Olegaria, Guillermo “Billy” Chapman o Martha Betsabé Arellano (otro ejemplo de cero productividad), cualquiera puede decir que daba lo mismo poner a ellos en el Congreso que a un mono de peluche.

Ahora bien, en este mes de septiembre en que se cumple el primer año de “trabajo” de la LXV Legislatura en San Lázaro, comenzaran eso sí –qué duda cabe- a aflorar los informes de los diputados y diputadas para celebrar las despensas, las gestiones con fines partidistas y clientelares, y que al final, no es más que la celebración de quienes reciben jugosos sueldos, compensaciones y bonos, para darse una vida a todo lujo. Mientras las miradas de la gente más pobre, contempla a estas señoras y señores cuando terminan de comerse un buen filete y unos buenos mariscos. Se verá.