A la Sombra | Audiencias públicas con el alcalde y sus funcionarios

Si usted está cansado de reportar a la Jumapam las fugas de agua potable o los escurrimientos de drenaje que llevan semanas en su colonia, o al departamento de Alumbrado Público la lámpara de la esquina que tiene meses sin funcionar, prepárese porque ahora podrá reportarlo directamente con el presidente municipal.

Este lunes inició un programa de audiencias llamado "escuchando a la gente" en el que el mismísimo alcalde, acompañado de los funcionarios de su gabinete, estará esperándole para dar atención a sus reportes, quejas o necesidades.

La cita será cada lunes en el patio central del Palacio Municipal, a partir de las ocho de la mañana y hasta el medio día se van a repartir las fichas y las audiencias comenzarán a las 10 y se terminarán hasta que se vaya el último ciudadano.

Edgar González Zatarain dijo que estas audiencias no tenían nada de extraordinarias, que eran solo eso, el poder atender a la gente, ya que por su agenda, llena de eventos y reuniones, no siempre puede acudir a las colonias a escuchar a los ciudadanos, también para que los colonos se eviten la molestia de andar dando vueltas y vueltas al Ayuntamiento tratando de solucionar su problema.

Pero, ¿que no existe ya una dirección encargada de hacer esta labor o será que Atención Ciudadana no se da abasto con tantos reportes al día?, ¿Tendrán estas audiencias otro fin con miras a los comicios del 2024?

Entre que son peras o manzanas, el alcalde puede aprovechar este programa para percatarse del rendimiento de sus funcionarios y la productividad de las direcciones de las que son titulares.

Está claro que si algun desperfecto en los servicios públicos no se soluciona no es por la falta de quejas, porque de estas se reciben cientos todos los días. González Zataráin podrá observar dónde está la falla, si en la falta de comunicación y coordinación entre las direcciones, entre sus funcionarios, o en los trabajadores que a pesar de la encomienda no atienden los reportes.

Conforme transcurren las semanas veremos qué tan efectivas son estos audiencias, pues el que el alcalde o los funcionarios atiendan personalmente al ciudadano no es garantía por si sola de que vaya a haber solución a la problemática, pues si la demanda es mucha y los recursos pocos al final solo se van a ir acumulando los reportes.

Por otra parte a González Zataráin le gusta saturar su agenda de compromisos, que no extrañe si no llega a estar presente varios lunes, al igual que sus funcionarios de primer nivel, quienes terminarán mandando a sus subordinados, es decir, terminará siendo otro departamento de atención ciudadana, pero por dirección.