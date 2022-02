A empujar la carreta

En Sinaloa los partidos políticos, se han convertido en verdaderos talleres, donde empiezan a aceitar los motores de sus carretas, algunas todas desvencijadas pero que esperan que los lleve a la meta de la carrera electoral del 2024.

Si bien es cierto que faltan dos largos años, tan bien es cierto que el tiempo vuela y así lo han entendido lo que queda de algunos partidos en el estado que se aprestar a hacer su luchita.

La semana empezó y concluyó muy movida políticamente, por ejemplo, Sergio Torres inauguró las Oficinas Operativas de Movimiento Ciudadano que será un espacio para quienes deseen sumarse a encabezar causas y luchas sociales, así como la gestión ante los tres órdenes de gobierno, además de dar inicio al programa de afiliación a este partido político

El dirigente estatal de MC aseguró que el proyecto de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y estatal va muy en serio y no dudó en decir que ganarán la presidencia de México en el 2024,

Luego la visita del dirigente de Morena, Mario Delgado en Sinaloa, también trajo una serie de conjeturas y mensajes políticos, primero la encerrona que se dio en Mazatlán con algunos morenistas, luego, en Culiacán, el líder de los morenos, la hizo de cupido, al buscar la reconciliación entre Rocha y Estrada Ferreiro, logrando el abrazo de Acatempan - guardando las proporciones-, todo, en aras de lograr que las distintas fuerzas dentro del Movimiento se reagrupen y estar en condiciones de participar sin sobresaltos el proceso que se avecina.

Vamos a ver cuánto dura ese abrazo entre Rocha y Estrada Ferreiro, ya ve usted que el alcalde de Culiacán es de mecha corta, por lo que la gente se pregunta cuántas veces tendrá que venir el líder de Morena a presenciar una y otra vez los abrazos de Acatempan, la carreta seguirá aceitándose.

También por el rumbo del PAS, hubo movimientos, éste domingo se renovó la dirigente estatal quedando al frente Antonio Corrales Burgueño quien desde ese momento se pronunció en el sentido de que se estarán preparando las condiciones para competir fuerte en el periodo electoral del 2024.

Dijo que trabajarán intensamente en los 18 municipios con toda nuestra estructura, porque hoy más que nunca el partido sinaloense tiene esa fortaleza al tener presencia no solamente en el poder Legislativo, sino en el poder Ejecutivo.

Lo que está en veremos, es la famosa coalición que en el pasado, hizo el PRI, PAN y PRD.

En el PRI, ni siquiera han podido aglutinar a los verdaderos priistas, la dirigente y diputada Cinthia Valenzuela, no quiere, no puede, no le hacen caso, lo cierto es que la militancia no la ve, no la pela o no le perdonan su falta de sensibilidad durante el pasado proceso electoral.

Hasta el momento, por citar un solo ejemplo, no ha hecho una alianza con los pocos líderes sociales que le quedan porque muchos se esfumaron, se fueron con el ahora poderoso e invencible partido, no ha podido aglutinar una verdadera oposición, ha estado nadando de muertito.

Lo mismo pasa en el Congreso del estado, donde el líder de los priistas Ricardo Madrid, prácticamente está pintado, no hay oposición, quizá porque está muy imberbe el chamaco y no recuerda a la posición que adoptaban los opositores al PRI cuando éste era el mandamás en el Legislativo, a lo mejor, ese es su papel. “dejen hacer y dejen pasar, Morena va sola”

Cabe recordar que estos dos impúberes diputados que juegan a la política fueron impulsados por el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel y la verdad no los dejó muy bien amparados, esperemos que se sacudan éste lastre cuando se toque el tema Quirino en tribuna que sin duda, de un momento a otro va a haber noticias.

Por el lado del PAN, su dirigente Roxana Rubio, es la más vulnerable, sin legado político, no tiene grupo parlamentario en el Congreso, su única diputad, ni se ve, ni se siente en el Legislativo, tampoco tiene ni siquiera un representante en algún municipio, mucha de su militancia abandonó el barco por interés o por desilusión, ahora está sola y acorralada por el tiempo.

Del PRD que podemos decir, sin dinero, sin estructura, sin registro y para colmo de males, la pandemia también ha hecho de las suyas, al llevarse a dos líderes emblemáticos: Audomar Ahumada y a Claudia Morales, quienes en los momentos más difíciles del perredismo sacaron la cara, ahora, no hay quien empuje la carreta como ellos lo hacían…