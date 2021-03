8 de marzo: consolidar la paridad y garantiza los derechos de las mujeres

Desde 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y que mejor fecha para reiterar nuestro absoluto compromiso con el desarrollo integral de la mujer y particularmente el respaldo a su creciente incorporación e influencia en la toma de decisiones políticas de nuestro país.

Si bien de acuerdo al prestigiado Índice de democracia 2020 del semanario The Economist, México no es una democracia plena (full democracy) sino una democracia defectuosa (flawed democracy), lo cierto es que en materia de paridad hemos avanzado al más alto nivel, haciendo efectiva la igualdad en cargos de elección popular como no lo tienen países de una más sólida tradición democrática como España, Estados Unidos o Reino Unido.

No sin complicaciones, pero es innegable que en la última década se ha llevado a cabo un intenso trabajo en lograr los derechos políticos y electorales de las mujeres, generando una serie de normatividades en favor de la paridad de género, así como asegurar la participación de la mujer.

De hecho, han sido tantos los avances constitucionales, legales y reglamentarios en la materia, que con mucho acierto y en vísperas de esta conmemoración, el Instituto Nacional Electoral ha habilitado un micrositio (igualdad.ine.mx) para aglutinar toda la información relacionada con el tema de la protección de los derechos políticos de la mujer.

Asimismo, hace unos días, el pasado 25 de febrero, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE aprobó una Guía para la prevención, atención integral de los derechos políticos de las las mujeres, dado que lamentablemente todavía existe un amplio desconocimiento de la ciudadanía respecto a los derechos políticos y electorales de las mujeres, y esta Guía tiene precisamente el objetivo de orientar a las mujeres y a la ciudadanía en general relacionadas a las conductas de respeto y trato digno a la mujer.

De igual manera, y a un mes de que inicien las campañas, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) se señala muy puntualmente que las faltas, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a dicha ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:

Obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política;

Ocultar información a las mujeres con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;

Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;

Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;

Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y

Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

Como se puede apreciar, tenemos un arreglo jurídico significativo para hacer valido el derecho del género femenino, en correlato con el enorme avance en paridad electoral y recientemente con la denominada reforma del 2019 llamada la “paridad en todo”, donde este principio se extendió a los poderes federales y locales. Y, además podemos presumir que la actual Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, es llamada con justicia “La legislatura de la paridad”, debido a que está integrada por 49% de mujeres en la Cámara de Senadores y 48 % en la de Diputados.

Para el caso de Sinaloa, en este 2021 las mujeres estarán arropadas por todas estas normas y principios jurídicos: la lista pluri de diputados la encabezarán mujeres, habrá paridad vertical y horizontal en las planillas de los ayuntamientos, la postulación para alcaldes se hará respetando bloques de competitividad para evitar les asignen territorios perdedores, sus candidatos suplentes deberán ser siempre mujeres para evitar el precedente nada grato de las juanitas e incluso existe el criterio jurisprudencial para que la mujer sí pueda ser suplente de un hombre pero nunca al revés. Muchas de estas propuestas contempladas en iniciativas del PAS desde la 61 Legislatura.

En fin, deseo expresarle a todas las mujeres de Sinaloa mi más amplia felicitación por este día y les reitero una vez más el compromiso del Partido Sinaloense para seguir fortaleciendo el poder femenino.